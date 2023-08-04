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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Спека, як у Єгипті: синоптик розповіла, якою буде погода у вихідні

спека
Фото: Pixabay

У ніч на суботу, 5 серпня, і в ніч на неділю, 6 серпня, температура в Україні становитиме +20-25°C, а найближчої ночі на заході +17-22°C.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

5 серпня упродовж дня температура повітря в Україні коливатиметься від +30°C до +37°C.

6 серпня в більшості областей України також буде спекотно – від +33°C до +38°C, на півдні та сході місцями можливо до +38-40°C. У західних областях від +24°C до 29°C.

На вихідних триматиметься суха сонячна погода, а в західних областях – подекуди короткочасні грозові дощі, у неділю на заході можливі сильні зливи, шквали та град.

Завтра в західних областях, а в неділю в усій Україні прогнозується сильний вітер.

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Погода буде, як у Єгипті – спека, палюче сонце і сильний вітер, наголошує Наталка Діденко.

У Києві 5 серпня очікується +35°C. Без опадів. 6 серпня +37°C, також спекотно, сонячно й вітряно.

У нічні години передбачається від +22°C до +24°C.

Послаблення спеки – вже у понеділок-вівторок, хоча на сході спека ще затримається.

літо, Погода, Прогноз погоди, Спека
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