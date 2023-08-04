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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Сможет обмануть российскую ПВО: на что способна украинская ракета Трембита и в чем ее преимущество

Українська ракета Трембіта

Украинские разработчики создают недорогую крылатую ракету, которая способна обмануть российскую систему ПВО. Об этом сообщает французский телеканал FRANCE 24.

Разработка получила название Трембита в честь украинского народного духового музыкального инструмента. Что известно об украинской ракете Трембита, каковы ее характеристики и особенности — читайте в материале Фактов ICTV.

Украинская Трембита: что известно о крылатой ракете

Впервые об украинской разработке заговорили весной 2023 года. В апреле стало известно, что украинские волонтеры начали разрабатывать народную боевую ракету Трембита.

Созданием ракеты занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS с участием волонтеров из общественной организации Відсіч. До этого изобретатели-добровольцы изготавливали минометы.

По словам разработчиков, Трембита — малая крылатая ракета с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, производство которой будет в сотни раз дешевле иностранных аналогов.

Среди главных задач народной ракеты:

  • истощение российской противовоздушной обороны;
  • поражение вражеских целей.

— Ракеты с боеголовками будут иметь более дорогую электронику, чтобы они могли точно поражать цели. Но тысячи фальшивых целей обойдутся очень дешево: мы хотим подавить ПВО россиян, чтобы наши ударные ракеты поразили их цели, — объясняет волонтер конструкторского бюро Сергей Парс.

Преимущества и особенности трембиты

Одним из преимуществ ракеты будет пульсирующий воздушно-реактивный двигатель (он прост в производстве и надежен).

Как отмечают разработчики, Трембита имеет достаточный Radar Cross-Section и заметный тепловой след, чтобы распознаваться радарами вражеской ПВО. Она будет становиться приоритетной мишенью, поэтому оккупационные войска будут вынуждены истощать свои зенитные средства, сбивая дешевые Трембиты своими сравнительно дорогими зенитными ракетами.

— А залповый запуск по 20 ракет позволит преодолевать ПВО врага и поражать цели на достаточной глубине в тылу противника. Кроме того, двигатель ракеты не имеет движущихся частей, чрезвычайно прост в изготовлении и работает на обычном бензине, — говорят разработчики.

Еще одна особенность – оглушительный звук в 100 дБ во время полета. Разработчики планируют, что это будет психологически влиять на российских оккупантов.

Трембита может запускаться с помощью пневматической катапульты или твердотопливного ускорителя, что обеспечивает гибкость во время ее развертывания для Сил обороны Украины.

Приоритетные цели Трембиты: 

  • средства ПВО противника;
  • склады БК;
  • места сосредоточения личного состава.

Технические характеристики

  • Вес — 100 кг.
  • Вес боевой части — 20 кг.
  • Дальность поражения — 140 км.
  • Скорость — 400 км/ч.
  • Максимальная высота — 2 000 м.
  • Минимальная высота — 30 м.
  • Двигатель — 30 л.
  • Трембита может работать на бензине А92-95.
  • Боевая часть — термобарический заряд (20 кг); комбинированный заряд осколочно-фугасного действия (20 кг).

Цена украинской ракета очень отличается экономичностью. Ориентировочная стоимость строительства составляет около $3 тыс.

А чтобы оснастить Трембиту современными навигационными системами, понадобится еще $7 тыс.

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Фото: Militarnyi

Война в Украине, Ракета, Розробки українців
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