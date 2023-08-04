Сможет обмануть российскую ПВО: на что способна украинская ракета Трембита и в чем ее преимущество
Украинские разработчики создают недорогую крылатую ракету, которая способна обмануть российскую систему ПВО. Об этом сообщает французский телеканал FRANCE 24.
Разработка получила название Трембита в честь украинского народного духового музыкального инструмента. Что известно об украинской ракете Трембита, каковы ее характеристики и особенности — читайте в материале Фактов ICTV.
Украинская Трембита: что известно о крылатой ракете
Впервые об украинской разработке заговорили весной 2023 года. В апреле стало известно, что украинские волонтеры начали разрабатывать народную боевую ракету Трембита.
Созданием ракеты занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS с участием волонтеров из общественной организации Відсіч. До этого изобретатели-добровольцы изготавливали минометы.
По словам разработчиков, Трембита — малая крылатая ракета с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, производство которой будет в сотни раз дешевле иностранных аналогов.
Среди главных задач народной ракеты:
- истощение российской противовоздушной обороны;
- поражение вражеских целей.
— Ракеты с боеголовками будут иметь более дорогую электронику, чтобы они могли точно поражать цели. Но тысячи фальшивых целей обойдутся очень дешево: мы хотим подавить ПВО россиян, чтобы наши ударные ракеты поразили их цели, — объясняет волонтер конструкторского бюро Сергей Парс.
Преимущества и особенности трембиты
Одним из преимуществ ракеты будет пульсирующий воздушно-реактивный двигатель (он прост в производстве и надежен).
Как отмечают разработчики, Трембита имеет достаточный Radar Cross-Section и заметный тепловой след, чтобы распознаваться радарами вражеской ПВО. Она будет становиться приоритетной мишенью, поэтому оккупационные войска будут вынуждены истощать свои зенитные средства, сбивая дешевые Трембиты своими сравнительно дорогими зенитными ракетами.
— А залповый запуск по 20 ракет позволит преодолевать ПВО врага и поражать цели на достаточной глубине в тылу противника. Кроме того, двигатель ракеты не имеет движущихся частей, чрезвычайно прост в изготовлении и работает на обычном бензине, — говорят разработчики.
Еще одна особенность – оглушительный звук в 100 дБ во время полета. Разработчики планируют, что это будет психологически влиять на российских оккупантов.
Трембита может запускаться с помощью пневматической катапульты или твердотопливного ускорителя, что обеспечивает гибкость во время ее развертывания для Сил обороны Украины.
Приоритетные цели Трембиты:
- средства ПВО противника;
- склады БК;
- места сосредоточения личного состава.
Технические характеристики
- Вес — 100 кг.
- Вес боевой части — 20 кг.
- Дальность поражения — 140 км.
- Скорость — 400 км/ч.
- Максимальная высота — 2 000 м.
- Минимальная высота — 30 м.
- Двигатель — 30 л.
- Трембита может работать на бензине А92-95.
- Боевая часть — термобарический заряд (20 кг); комбинированный заряд осколочно-фугасного действия (20 кг).
Цена украинской ракета очень отличается экономичностью. Ориентировочная стоимость строительства составляет около $3 тыс.
А чтобы оснастить Трембиту современными навигационными системами, понадобится еще $7 тыс.
Фото: Militarnyi