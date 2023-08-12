Три формати освіти та зміни для дітей за кордоном: у МОН розповіли про навчання з 1 вересня

Навчальний рік в Україні традиційно стартує з 1 вересня. Освітній процес відбуватиметься в трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному.

Про деталі поінформували в Міністерстві освіти і науки України.

Придатні форми навчання в кожному регіоні мають визначити обласні військові адміністрації (ОВА), враховуючи ситуацію з безпекою. Йдеться насамперед про наявність укриттів у навчальних закладах.

За даними МОН, з лютого 2022 року облаштовано вже близько 68% укриттів для шкіл, дитсадків, вишів і профтехів. У дитсадках цей показник становить 67%, у школах – 75% захисних споруд, а у профтехах і закладах вищої освіти – 85%.

Як варіант очного навчання, в міністерстві пропонують організувати “тимчасове переведення” дітей зі школи, де поки немає укриття, до іншої, обладнаної бомбосховищем. Водночас за дитиною зберігатиметься місце в її школі.

Паралельно відбувається облаштування укриттів та закупівля автобусів для підвезення дітей.

У регіонах, де неможливе очне навчання, вчителі отримали майже 96 тис. ноутбуків, щоб проводити уроки дистанційно.

Також уже працюють 60 цифрових освітніх центрів, де діти можуть навчатися, проводити вільний час та спілкуватися. До кінця 2023 року планують відкрити ще 100 центрів.

Зміни для дошкільнят

Міносвіти передбачило можливість переведення дітей на місця в дитсадках, які де-юре зайняті, але не використовуються фізично.

В областях моделюють нову мережу очних, змішаних і дистанційних закладів.

Зміни для дітей за кордоном

МОН запроваджує нову форму навчання для українських дітей, які через війну перебувають за кордоном.

У вибраних дистанційних школах у кожній області такі діти протягом 6-8 годин на тиждень вивчатимуть “український компонент шкільної програми”.

Решту предметів вони зможуть опанувати в школах країн, де перебувають. Передбачена спрощена система перезарахування цих навчальних дисциплін.

Це допоможе уникнути подвійного навантаження на дітей, та водночас зберегти їхній зв’язок з Україною.

У міністерстві уточнили, що вже розроблено спеціальну навчальну програма Global Ukraine.

Як відомо, навчальний рік триватиме з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.

Джерело : Міносвіти

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.