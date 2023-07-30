Монумент Родина-мать могут переименовать — Савчук

Монумент Родина-мать в Киеве переименуют в Украина-мать.

Об этом заявил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью Украинскому радио.

— У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента Родина-мать на монумент Украина-мать, — отметил Савчук.

По его словам, для этого переименования есть все основания.

— Если мы сложим все пазлы, то увидим картину совершенно новой жизни монумента, опирающегося на те факты, которые для меня являются определяющими: создан в Украине, создан усилиями украинских рабочих, инженеров, ученых. Он является уникальным памятником науки и техники. Этот монумент сегодня получает вторую жизнь. Он является символом стойкости и несокрушимости украинского народа, — добавил он.

Савчук ожидает, что решение Ученого совета утвердят в Минкульте накануне 24 августа этого года — Дня Независимости Украины.

— Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики. Мною был утвержден график необходимых действий, чтобы достичь этой цели накануне Дня Независимости. И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов — изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж, — говорит он.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики приняло решение об установлении украинского трезубца на монументе Родина-мать вместо советского герба.

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