У намисті та з тризубом на щиті: Укрпошта випустить марку Україна-мати до 24 серпня
Укрпошта випустить нову марку до Дня Незалежності під назвою Україна-мати. На ній зображено відомий монумент Батьківщина-мати у Києві.
Про це поінформував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
На марці монумент зображено із тризубом на щиті та із варіаціями українського намиста на шиї. Малюнок створила українська художниця Зінаїда Кубар у співпраці з командою Укрпошти.
– Україна-мати в своєму новому образі – це про переосмислення минулого, про нову епоху для кожного українця та українки, і, враховуючи реакцію за поребриком, відповідь на “Кієв за трі дня”, – наголосив Смілянський.
Марку запустять у продаж у поштових відділеннях 24 серпня – на День Незалежності України.
Передзамовити її можна на сайті Укрпошти, в цьому разі марки також відправлятимуть із 24 серпня.
Спеціальний поштовий випуск Україна-мати включає: аркуш із шістьма марками; конверт Перший день; немаркований художній конверт; листівки.
Додатково в інтернет-магазині Укрпошти можна замовити тематичний магніт.
Тираж марки становить 600 тис. примірників.
Як відомо, монумент Батьківщина-мати розташоваий на правому березі Дніпра, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Монументальна скульптура була відкрита в 1981 році і є однією з найвищих у світі (102 метри). Автор монумента — український скульптор Василь Бородай.
До 32 річниці Незалежності України на щиті монумента демонтували символи радянського тоталітарного режиму – серп і молот, а натомість встановили тризуб.
Крім того, розглядається пропозиція перейменувати монумент Батьківщина-мати на Україна-мати.
Фото: Telegram Ігоря Смілянського
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