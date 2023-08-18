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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У намисті та з тризубом на щиті: Укрпошта випустить марку Україна-мати до 24 серпня

Марка Україна-мати

Укрпошта випустить нову марку до Дня Незалежності під назвою Україна-мати. На ній зображено відомий монумент Батьківщина-мати у Києві.

Про це поінформував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

На марці монумент зображено із тризубом на щиті та із варіаціями українського намиста на шиї. Малюнок створила українська художниця Зінаїда Кубар у співпраці з командою Укрпошти.

– Україна-мати в своєму новому образі – це про переосмислення минулого, про нову епоху для кожного українця та українки, і, враховуючи реакцію за поребриком, відповідь на “Кієв за трі дня”, – наголосив Смілянський.

Марку запустять у продаж у поштових відділеннях 24 серпня – на День Незалежності України.

Передзамовити її можна на сайті Укрпошти, в цьому разі марки також відправлятимуть із 24 серпня.

Марка Україна-мати

Фото: Укрпошта

Спеціальний поштовий випуск Україна-мати включає: аркуш із шістьма марками; конверт Перший день; немаркований художній конверт; листівки.

Додатково в інтернет-магазині Укрпошти можна замовити тематичний магніт.

Тираж марки становить 600 тис. примірників.

Як відомо, монумент Батьківщина-мати розташоваий на правому березі Дніпра, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Монументальна скульптура була відкрита в 1981 році і є однією з найвищих у світі (102 метри). Автор монумента — український скульптор Василь Бородай.

До 32 річниці Незалежності України на щиті монумента демонтували символи радянського тоталітарного режиму – серп і молот, а натомість встановили тризуб.

Крім того, розглядається пропозиція перейменувати монумент Батьківщина-мати на Україна-мати.

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Фото: Telegram Ігоря Смілянського 

Джерело: Укрпошта
День незалежності України, Укрпошта
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