Украинская марка о “русском военном корабле” признана лучшей в мире за 2022 год

Украинская почтовая марка признана лучшей в мире в 2022 году по версии престижной премии World Post & Parcel Awards. Речь идет о марке Русский военный корабль, иди…!

Как отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, эту премию еще называют “почтовым Оскаром”.

Торжественное награждение состоялось в Таллинне (Эстония). И Укрпочта была отмечена сразу в трех категориях: Филателистическая кампания года, Почтовый оператор и Лидер отрасли.

Украинская марка признана лучшей в мире в номинации Филателистическая кампания года. На награду также претендовали почты Сингапура и Бразилии.

– Когда, казалось бы, интерес к филателии утихает, в 2022-м марка Русский военный корабль, иди…! всколыхнула мир, — напомнили в Укрпочте.

Так, об украинских марках писали известные мировые СМИ, такие как CNN, The Guardian, The Times, The Washington Post, Bloomberg. Кроме того, марка с “военным кораблем” представлена в экспозиции Смитсоновского почтового музея в Вашингтоне. Появилась она и в Национальном морском музее Великобритании.

Марку продавали на благотворительных аукционах: самый дорогой лот на Prozorro.Продажи составили 4 млн грн.

Ее экземпляры имеют в своих коллекциях лидеры стран и международных организаций, которые посещали Украину в 2022 году.

Часть средств от продажи военных марок направили на помощь Вооруженным силам Украины, приютам для животных, на восстановление образовательных учреждений.

Что изображено на марке

Почтовая марка содержит символическое изображение диалога между украинским пограничником с острова Змеиный и оккупантами с российского крейсера Москва.

Радиопереговоры состоялись в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля 2022 года. Ракетный крейсер Москва принимал непосредственное участие в бомбардировке острова Змеиный в Черном море.

Оккупанты с этого корабля выдвинули ультиматум защитникам Украины, требуя сложить оружие и сдаться. В ответ украинский пограничник указал российскому крейсеру правильный “курс”.

Впоследствии Вооруженные силы Украины отправили крейсер Москва на дно Черного моря, поразив его ракетами Нептун украинского производства.

Почтовую марку Русский военный корабль, иди … ! ввели в обращение 12 апреля 2022 года. Тираж составил 1 млн экземпляров. Всего за пять дней с момента запуска марки было продано почти полмиллиона экземпляров.

В мае Укрпочта выпустила марку Русский военный корабль… ВСЕ (она символизировала затопление крейсера Москва). Ее тираж составил 5 млн экземпляров.

Справка. World Post & Parcel Awards является наиболее авторитетной премией в почтовой отрасли. Уже 24-й год ею отмечают достижения в индустрии почты и экспресс-доставки.

