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Марта Бондаренко, редактор ленты

Под стражей без залога: суд арестовал двух нападавших на заместителя главы налоговой

напад на Євгена Сокура
Фото: Нацполиция

Соломенский суд избрал меру пресечения двум мужчинам за нападение на заместителя главы налоговой Евгения Сокура — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

17 августа оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции вместе со следователями и спецназовцами ГУ Нацполиции Киева задержали двух мужчин, которые хотели напасть на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Силовики предупредили нападение именно тогда, когда подозреваемые с битами уже направлялись в сторону чиновника, который выходил из подъезда своего дома.

Полицейские задержали сообщников в 8 утра, фактически спасая чиновнику жизнь.

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Под стражей без залога: суд арестовал двух нападавших на заместителя главы налоговой

Кроме бит при себе нападавшие имели фото потенциальной жертвы и его автомобиля, что указывает на заказной характер преступления.

Под стражей без залога: суд арестовал двух нападавших на заместителя главы налоговой
Под стражей без залога: суд арестовал двух нападавших на заместителя главы налоговой
Под стражей без залога: суд арестовал двух нападавших на заместителя главы налоговой
Под стражей без залога: суд арестовал двух нападавших на заместителя главы налоговой
Под стражей без залога: суд арестовал двух нападавших на заместителя главы налоговой
Под стражей без залога: суд арестовал двух нападавших на заместителя главы налоговой

Злоумышленниками оказались ранее судимые 27- и 31-летний граждане, сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи выясняют личность заказчика.

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — подготовка к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу.

Нападавшим грозит 10 лет за решеткой.

Источник: Нацполиция
Київ, Напад, Нацполиция
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