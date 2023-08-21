Под стражей без залога: суд арестовал двух нападавших на заместителя главы налоговой
Соломенский суд избрал меру пресечения двум мужчинам за нападение на заместителя главы налоговой Евгения Сокура — содержание под стражей без возможности внесения залога.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
17 августа оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции вместе со следователями и спецназовцами ГУ Нацполиции Киева задержали двух мужчин, которые хотели напасть на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.
Силовики предупредили нападение именно тогда, когда подозреваемые с битами уже направлялись в сторону чиновника, который выходил из подъезда своего дома.
Полицейские задержали сообщников в 8 утра, фактически спасая чиновнику жизнь.
Кроме бит при себе нападавшие имели фото потенциальной жертвы и его автомобиля, что указывает на заказной характер преступления.
Злоумышленниками оказались ранее судимые 27- и 31-летний граждане, сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи выясняют личность заказчика.
Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — подготовка к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу.
Нападавшим грозит 10 лет за решеткой.
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