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Ольга Чайко, Журналистка Факты ICTV
Марта Бондаренко, редактор ленты

Сколько украинцев осталось за границей после выезда в 2022 году: ответ социолога

українці в Кракові
Фото: Depositphotos

С февраля прошлого года из Украины за границу могло выехать до 20% населения, то есть каждый пятый украинец.

Об этом в интервью Фактам ICTV рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

По его словам, сколько на самом деле выехало, не известно, ведь качественной переписи населения в Украине с 2001 года не проводили. А к учету граждан, который проводили по номерам мобильных телефонов в 2019 году, социологи относятся скептически. Сейчас они больше всего склонны доверять данным ООН, по которым за время войны выехало 6,2 млн украинцев.

— В ООН говорят, что пересечений границы было 20 млн за это время. При этом 14 млн вернулись в Украину. То есть 6 млн остаются за границей. Но мы здесь не учли тех, кто был за границей до вторжения, но не вернулся. Так и получается от 6 до 8 млн беженцев, — заявил Евгений Головаха.

Сколько людей уехало в Россию — неизвестно, ведь там постоянно врут и никто ничего не считает.

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По мнению директора Института социологии НАН Украины, в России может быть от 1 до 2 млн украинцев. В том числе, люди с пророссийскими взглядами или те, кто бежал от войны с оккупированных территорий.

— Они могут сказать, что вывезли 30 тыс. детей, а могут сказать, что миллион. Российская статистика — это вообще удивительная вещь. Она приспособлена исключительно к ситуации. Там говорят то, что выгодно в определенный момент, — сказал Евгений Головаха.

В общем понять, сколько наших — за рубежом, можно было бы, если бы наши граждане были более дисциплинированными. Например, попадая в ЕС, становились на консульский учет. Среди наших таких только 8%.

И чем дольше длится война, тем больше людей страна может потерять, констатирует Евгений Головаха.

В начале вторжения украинцы были большими оптимистами — 90% были уверены, что вернутся домой. Сейчас статистика хуже: в Украину возвращаться собирается 65% беженцев. Но эти данные — не окончательные. Ведь война продолжается, а 12 млн украинцев потеряли дома.

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