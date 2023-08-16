2,4 млн украинцев выехали и не вернулись с начала большой войны — Опендатабот

С 24 февраля 2022 года разница между теми, кто выехал и въехал в Украину, составила 2,7 млн человек. Причем большая часть — а это 2,4 млн — украинцы, остальные — иностранцы.

Об этом сообщает цифровой сервис анализа государственных данных Опендатабот.

Там отмечают, что информация, полученная от Госпогранслужбы о лицах, которые официально пересекли границу Украины, существенно отличается от данных ООН, где говорят о 6,24 млн наших беженцев.

В целом ситуация с беженцами улучшилась. За шесть месяцев 2023 года из Украины выехали 8,2 млн граждан, а вернулись домой 7,97 млн. То есть разница всего 230 тыс., что почти в 11 раз меньше показателя первого полугодия 2022-го.

Тогда из-за полномасштабного вторжения страну покинуло на 2,62 млн человек больше, чем заехало.

Кроме того, за последние полгода иностранцев в Украину прибыло больше, чем выехало — на 12,2 тыс. человек. И такая тенденция наблюдается с февраля 2023 года.

С января 2022-го по июнь 2023 года украинскую границу пересекли 50 млн раз, из которых 26,36 млн человек — на выезд, и 23,66 млн — на въезд.

Источник: Опендатабот

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