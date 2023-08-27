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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина вернула из оккупации 14-летнего подростка — Минреинтеграции

Украина вернула из оккупации 14-летнего подростка — Минреинтеграции

Украина вернула с временно оккупированной территории возвращен еще один ребенок.

Об этом сообщают в Минреинтеграции.

В начале августа на горячую линию Минреинтеграции 15-48 обратилась женщина, которая сообщила, что на временно оккупированной части Херсонщины живет 14-летний мальчик Иван.

После смерти бабушки, которая его опекала, его собирались оформить в детский дом на временно оккупированной территории.

Семья внутренних переселенцев, которые хорошо знали Ивана, еще до начала полномасштабного вторжения, хотели взять ребенка под опеку, но постирать парня самостоятельно не могли.

— К делу подключились Минреинтеграции и Украинская сеть за права ребенка. Сейчас парень находится среди своих и начинает новую страницу своей жизни, — говорится в сообщении.

Весь процесс возвращения длился 22 дня.

Отмечается, что благодаря совместным усилиям за три летних месяца этого года в рамках проекта Путь домой удалось вернуть 26 детей.

Если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию РФ, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13. Также можно позвонить на горячую линию Национального информационного бюро 16-48.

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Фото: Минреинтеграции

Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
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