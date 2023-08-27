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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна повернула з окупації 14-річного підлітка – Мінреінтеграції

Україна повернула з окупації 14-річного підлітка – Мінреінтеграції

Україна повернула з тимчасово окупованої території повернуто ще одну дитину.

Про це повідомляють у Мінреінтеграції. 

На початку серпня на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 звернулася жінка, яка повідомила, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини мешкає 14-річний хлопчик Іван. 

Після смерті бабусі, яка ним опікувалася, його збиралися оформити в дитячий будинок на тимчасово окупованій території.

Сімʼя внутрішніх переселенців, які добре знали Івана, ще до початку повномасштабного вторгнення, хотіли взяти дитину під опіку, втім запрати хлопця самостійно не могли. 

– До справи долучилися Мінреінтеграції й Українська мережа за права дитини. Наразі хлопець перебуває серед своїх і починає нову сторінку свого життя, – йдеться у повідомленні. 

Весь процес повернення тривав 22 дні.  

Зазначається, що завдяки спільним зусиллям за три літніх місяці цього року в межах проєкту Шлях додому вдалося повернути 26 дітей. 

Якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

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Фото: Мінреінтеграції

Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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