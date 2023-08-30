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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине проверят все справки об инвалидности и непригодности к военной службе с 24 февраля 2022

В Украине проверят все справки об инвалидности и непригодности к военной службе с 24 февраля 2022
Фото: Офис президента

В Украине пересмотрят систему определения годности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной годности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно касалось подведения итогов проверки всей системы военно-врачебных комиссий и других важных вопросов.

— Провел заседание СНБО. Тематика — военно-врачебные комиссии. Итоги проверки всей системы ВВК по всей стране. Доклады по выявленным нарушениям. Шаги для предотвращения любой коррупции в сфере ВВК, — сообщил глава государства.

Во время заседания СНБО Украины был принят ряд конкретных решений. Среди них — необходимость пересмотра системы определения пригодности к военной службе.

В то же время планируют провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Всеми случаями, когда приняли безосновательные решения, будут заниматься правоохранители, подчеркнул президент.

По результатам проверки сделают выводы относительно граждан, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу Украины за время с начала полномасштабной агрессии.

Также планируют активизировать расширение возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений. Президент отметил, что военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса.

Во время заседания в СНБО подчеркнули необходимость завершить процесс полной цифровизации всей работы ВВК. Государство должно поставить точку на любых очередях, в которых люди вынуждены ждать выводов военно-врачебной комиссии, считает Зеленский.

Кабинету министров Украины поручили обеспечить надлежащий уровень эффективности работы ВВК. По словам президента, правоохранители продолжат проверку системы ВВК и очищение от тех, кто использует должности против безопасности и обороноспособности государства.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, військовослужбовці, Владимир Зеленский, Документи, Корупціонери, Корупция, Медики, СНБО
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