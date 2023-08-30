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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні перевірять усі довідки про інвалідність та непридатність до військової служби з 24 лютого 2022

В Україні перевірять усі довідки про інвалідність та непридатність до військової служби з 24 лютого 2022
Фото: Офіс президента

В Україні переглянуть систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони. Воно стосувалося підбиття підсумків перевірки всієї системи військово-лікарські комісії та інших важливих питань.

– Провів засідання РНБО. Тематика – військово-лікарські комісії. Підсумки перевірки всієї системи ВЛК по всій країні. Доповіді щодо виявлених порушень. Кроки для унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК, – повідомив глава держави.

Під час засідання РНБО України було ухвалено низку конкретних рішень. Серед них – необхідність переглядання системи визначення придатності до військової служби.

Водночас планують провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

Всіма випадками, коли ухвалили безпідставні рішення, займатимуться правоохоронці, наголосив президент.

За результатами перевірки зроблять висновки щодо громадян, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон України за час від початку повномасштабної агресії.

Також планують активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів. Президент зазначив, що військове командування має повністю співпрацювати з цивільними медиками для розв’язання цього питання.

Під час засідання РНБО наголосили на необхідності завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК. Держава має поставити крапку в будь-яких чергах, в яких люди змушені чекати висновків військово-лікарської комісії, вважає Зеленський.

Кабінету міністрів України доручили забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК. За словами президента, правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та очищення від тих, хто використовує посади проти безпеки та обороноздатності держави.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, військовослужбовці, Володимир Зеленський, Документи, Корупціонери, Корупція, Медики, РНБО
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