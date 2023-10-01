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Общество
Илья Нежигай, редактор ленты

Для прохождения зимы: ООН предоставит украинцам $123 млн адресной помощи

ООН
Фото: Depositphotos

Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, получат от Организации Объединенных Наций (ООН) $123 млн адресной помощи в зимний период.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН.

Отмечается, что в период с сентября этого года по февраль 2024 года помощь будет предоставляться для покрытия расходов на электроэнергию и аренду жилья.

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Со стороны ООН будет предоставляться наличные, а там, где отсутствует возможность предоставить наличные, организация будет раздавать необходимые для прохождения зимы вещи — обогреватели и непродовольственные товары. Кроме того, пострадавшим от войны будет предоставлено убежище.

Согласно отчету ООН, на помощь могут рассчитывать около 450 тыс. человек в Украине, которые пострадали из-за войны. Еще 15,75 тыс. человек могут быть обеспечены жильем или средствами обогрева.

В частности, около 250 тыс. человек получат необходимые для зимы непродовольственные товары: термоодеяла, кухонные гарнитуры, матрасы, спальные мешки, лампы, термосы и полотенца.

Еще 62,25 тысячи человек получат одежду — зимние куртки и обувь.

Кроме того, УВКБ ООН и партнеры намерены обеспечить ремонт систем отопления и электроснабжения в 362 зданиях, где проживает 18 тыс. человек. Также будут подготовлены генераторы, которые смогут обеспечивать тепло для 104 тыс. человек, а сами генераторы будут распределены по необходимости.

Всего в ООН обещают оказать помощь в Украине для 900 тыс. человек, пострадавших в результате войны.

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Война в Украине, ООН, Підтримка України
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