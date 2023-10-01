Для проходження зими: ООН надасть українцям $123 млн адресної допомоги

Українці, які постраждали від російської агресії, отримають від Організації Об’єднаних Націй (ООН) $123 млн адресної допомоги у зимовий період.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара у справах біженців (УВКБ) ООН.

Зазначається, що у період з вересня цього року по лютий 2024 року допомога буде надаватись задля покриття витрат на електроенергію та оренду житла.

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З боку ООН буде надаватись готівка, а там, де відсутня можливість надати готівку, організація роздаватиме необхідні для проходження зими речі – обігрівачі та непродовольчі товари. Крім того, постраждалим від війни буде надано притулок.

Згідно зі звітом ООН, на допомогу можуть розраховувати близько 450 тис. людей в Україні, які постраждали через війну. Ще 15,75 тис. осіб можуть бути забезпечені житлом або засобами обігріву.

Зокрема, близько 250 тис. осіб отримають необхідні для зими непродовольчі товари: термоковдри, кухонні гарнітури, матраци, спальні мішки, лампи, термоси та рушники.

Ще 62,25 тисячі осіб отримають одяг – зимові куртки та взуття.

Крім того, УВКБ ООН та партнери мають намір забезпечити ремонт систем опалення та електропостачання у 362 будівлях, де проживає 18 тис. осіб. Також будуть підготовлені генератори, які зможуть забезпечувати тепло для 104 тис. осіб, а самі генератори будуть розподілені за необхідністю.

Загалом в ООН обіцяють надати допомогу в Україні для 900 тис. осіб, які постраждали внаслідок війни.

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