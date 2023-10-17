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Как проводят перерасчет пенсии работающих пенсионеров в 2023 году

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Фото: Getty Images

Работающим пенсионерам перерасчет выплат осуществляется после увольнения. При пересчете учитывается актуальный прожиточный минимум и данные о стаже. Какой размер пенсии у работающих пенсионеров в 2023 году и от чего зависит сумма выплаты – читайте в материале Фактов ICTV.

Базовая формула расчета пенсий в Украине

Базово величина пенсии определяется умножением трех показателей:

  • среднемесячной зарплаты за три предыдущих года;
  • коэффициента, определенного на основании зарплаты пенсионера и ее соотношения со средним значением заработной платы по Украине;
  • коэффициента стажа.

Разумеется, при определении каждой составляющей существуют свои тонкости. Но тем не менее, эта формула является основой расчета пенсионных выплат как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

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Как различается расчет пенсий работающих и неработающих пенсионеров

Различается расчет пенсий в этих случаях в другом. У ряда пенсионеров размер минимальной пенсии, как и надбавки за сверхнормативный стаж, зависит от значения прожиточного минимума.

Если прожиточный минимум увеличивается, с ним и растет пенсия неработающих украинцев. А вот тем, кто продолжает работать на пенсии, такой перерасчет не делают.

Если же работающий пенсионер увольняется, тогда производится перерасчет выплат на основании актуального прожиточного минимума.

Размер пенсии работающих пенсионеров в 2023 году

На текущий момент в Украине пенсия работающего пенсионера в зависимости от возраста и стажа составляет:

  • 2 093 грн – независимо от возраста;
  • 2 760 грн – в возрасте до 70 лет при 30-35 годах стажа;
  • 3 тыс. грн – в возрасте 70-75 лет при 30-35 годах стажа;
  • 3 тыс. грн – в возрасте 75-80 лет при 20-25 годах стажа;
  • 3 120 грн – в возрасте от 80 лет при 20-25 годах стажа.

Последний перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам прошел в апреле 2023 года. Он коснулся тех, кто получил еще не менее двух лет страхового стажа. Пенсии выросли у 401 тыс. украинцев в среднем на 221,74 грн.

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Источник: Пенсионный фонд
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