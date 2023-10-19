Перечень вещей и предметов, запрещенных для перевозки Новой Почтой

Перед тем, как нести отправление в отделение Новой Почты, проверьте, разрешены ли к перевозке те предметы или вещи, которые вы планируете переслать. Факты ICTV узнавали, что нельзя отправлять Новой Почтой по Украине и за границу.

Запрещенные отправления по Украине

Обратите внимание, что оператор Новой Почты имеет право проверять содержимое отправления, чтобы убедиться в отсутствии в нем запрещенных товаров. В случае несогласия отправителя на осмотр пакета или наличия запрещенных предметов, отправление не принимается для перевозки.

Перечень запрещенных отправлений по Украине:

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продукты питания , требующие специального температурного режима или со сроком годности до 5 суток, замороженные продукты, свежие ягоды;

наличные деньги , ценные бумаги, банковские золотые слитки;

лекарственные средства , требующие особых условий хранения и перевозки (в том числе перекись водорода), спирт этиловый, ветеринарные иммунобиологические средства;

психотропные вещества и наркотические средства;

огнестрельное и холодное оружие , даже его имитация;

предметы для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия, порох и т. д.);

животные , насекомые, останки животных, прах человека, необработанный мех;

асбест и изделия из него (трубы, шифер, листы и т. д.), токсичные вещества;

аккумуляторы всех типов, бывшие в употреблении;

люминесцентные лампы и другие изделия с содержанием ртути;

баллоны / картриджи/ огнетушители под давлением, заполненные горючими газами;

пероксиды водорода — в любых концентрациях или таре;

кислоты — в любых концентрациях или таре, в том числе вещества, в составе которых есть любое количество кислоты, пероксида водорода или другого химического соединения с окислительными свойствами;

пиротехнические изделия ;

емкости с опасными или неизвестными жидкостями.

Что нельзя отправлять Новой Почтой за границу

Сейчас НП осуществляет отправку в девять стран Европы:

Эстония;

Латвия;

Литва;

Молдова;

Германия;

Польша;

Румыния;

Словакия;

Чехия.

Недавно компания анонсировала, что собирается открыть доставку еще в одну страну – в Венгрию.

Кроме тех предметов, которые нельзя отправлять по Украине, также запрещена отправка за границу следующих товаров:

предметы искусства, антиквариат;

коллекционные почтовые марки;

ювелирные украшения и другие изделия из драгоценных металлов;

лекарственные средства, витамины и БАДы.

Дополнительно запрещена отправка продуктов питания в Молдову, Чехию и Германию.

Также не удастся воспользоваться услугами Новой Почты для отправки коммерческих партий товаров в Чехию, Румынию и Германию. Коммерческими партиями товаров считаются посылки, которые содержат более трех видов одинаковых наименований. Например, если в вашем отправлении указаны три пары обуви, оно может быть признано коммерческим.

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