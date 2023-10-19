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Общество
Ирина Игнатова, редакторка ленты

Перечень вещей и предметов, запрещенных для перевозки Новой Почтой

Поштове відправлення
Фото: Pixabay

Перед тем, как нести отправление в отделение Новой Почты, проверьте, разрешены ли к перевозке те предметы или вещи, которые вы планируете переслать. Факты ICTV узнавали, что нельзя отправлять Новой Почтой по Украине и за границу.

Запрещенные отправления по Украине

Обратите внимание, что оператор Новой Почты имеет право проверять содержимое отправления, чтобы убедиться в отсутствии в нем запрещенных товаров. В случае несогласия отправителя на осмотр пакета или наличия запрещенных предметов, отправление не принимается для перевозки.

Перечень запрещенных отправлений по Украине:

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  • продукты питания, требующие специального температурного режима или со сроком годности до 5 суток, замороженные продукты, свежие ягоды;
  • наличные деньги, ценные бумаги, банковские золотые слитки;
  • лекарственные средства, требующие особых условий хранения и перевозки (в том числе перекись водорода), спирт этиловый, ветеринарные иммунобиологические средства;
  • психотропные вещества и наркотические средства;
  • огнестрельное и холодное оружие, даже его имитация;
  • предметы для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия, порох и т. д.);
  • животные, насекомые, останки животных, прах человека, необработанный мех;
  • асбест и изделия из него (трубы, шифер, листы и т. д.), токсичные вещества;
  • аккумуляторы всех типов, бывшие в употреблении;
  • люминесцентные лампы и другие изделия с содержанием ртути;
  • баллоны/ картриджи/ огнетушители под давлением, заполненные горючими газами;
  • пероксиды водорода — в любых концентрациях или таре;
  • кислоты — в любых концентрациях или таре, в том числе вещества, в составе которых есть любое количество кислоты, пероксида водорода или другого химического соединения с окислительными свойствами;
  • пиротехнические изделия;
  • емкости с опасными или неизвестными жидкостями.

Что нельзя отправлять Новой Почтой за границу

Сейчас НП осуществляет отправку в девять стран Европы:

  • Эстония;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Молдова;
  • Германия;
  • Польша;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Чехия.

Недавно компания анонсировала, что собирается открыть доставку еще в одну страну – в Венгрию.

Кроме тех предметов, которые нельзя отправлять по Украине, также запрещена отправка за границу следующих товаров:

  • предметы искусства, антиквариат;
  • коллекционные почтовые марки;
  • ювелирные украшения и другие изделия из драгоценных металлов;
  • лекарственные средства, витамины и БАДы.

Дополнительно запрещена отправка продуктов питания в Молдову, Чехию и Германию.

Также не удастся воспользоваться услугами Новой Почты для отправки коммерческих партий товаров в Чехию, Румынию и Германию. Коммерческими партиями товаров считаются посылки, которые содержат более трех видов одинаковых наименований. Например, если в вашем отправлении указаны три пары обуви, оно может быть признано коммерческим.

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Перечень вещей и предметов, запрещенных для перевозки Новой Почтой

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