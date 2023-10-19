Перечень вещей и предметов, запрещенных для перевозки Новой Почтой
Перед тем, как нести отправление в отделение Новой Почты, проверьте, разрешены ли к перевозке те предметы или вещи, которые вы планируете переслать. Факты ICTV узнавали, что нельзя отправлять Новой Почтой по Украине и за границу.
Запрещенные отправления по Украине
Обратите внимание, что оператор Новой Почты имеет право проверять содержимое отправления, чтобы убедиться в отсутствии в нем запрещенных товаров. В случае несогласия отправителя на осмотр пакета или наличия запрещенных предметов, отправление не принимается для перевозки.
Перечень запрещенных отправлений по Украине:
- продукты питания, требующие специального температурного режима или со сроком годности до 5 суток, замороженные продукты, свежие ягоды;
- наличные деньги, ценные бумаги, банковские золотые слитки;
- лекарственные средства, требующие особых условий хранения и перевозки (в том числе перекись водорода), спирт этиловый, ветеринарные иммунобиологические средства;
- психотропные вещества и наркотические средства;
- огнестрельное и холодное оружие, даже его имитация;
- предметы для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия, порох и т. д.);
- животные, насекомые, останки животных, прах человека, необработанный мех;
- асбест и изделия из него (трубы, шифер, листы и т. д.), токсичные вещества;
- аккумуляторы всех типов, бывшие в употреблении;
- люминесцентные лампы и другие изделия с содержанием ртути;
- баллоны/ картриджи/ огнетушители под давлением, заполненные горючими газами;
- пероксиды водорода — в любых концентрациях или таре;
- кислоты — в любых концентрациях или таре, в том числе вещества, в составе которых есть любое количество кислоты, пероксида водорода или другого химического соединения с окислительными свойствами;
- пиротехнические изделия;
- емкости с опасными или неизвестными жидкостями.
Что нельзя отправлять Новой Почтой за границу
Сейчас НП осуществляет отправку в девять стран Европы:
- Эстония;
- Латвия;
- Литва;
- Молдова;
- Германия;
- Польша;
- Румыния;
- Словакия;
- Чехия.
Недавно компания анонсировала, что собирается открыть доставку еще в одну страну – в Венгрию.
Кроме тех предметов, которые нельзя отправлять по Украине, также запрещена отправка за границу следующих товаров:
- предметы искусства, антиквариат;
- коллекционные почтовые марки;
- ювелирные украшения и другие изделия из драгоценных металлов;
- лекарственные средства, витамины и БАДы.
Дополнительно запрещена отправка продуктов питания в Молдову, Чехию и Германию.
Также не удастся воспользоваться услугами Новой Почты для отправки коммерческих партий товаров в Чехию, Румынию и Германию. Коммерческими партиями товаров считаются посылки, которые содержат более трех видов одинаковых наименований. Например, если в вашем отправлении указаны три пары обуви, оно может быть признано коммерческим.
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