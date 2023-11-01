Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024

школа діти за партами
Фото: Unsplash

График школьных каникул зависит от начала и окончания нового учебного года. Согласно постановлению Кабмина № 782 от 28 июля, он начался традиционно 1 сентября 2023 года, но продлится фактически на месяц дольше обычного — до 28 июня 2024-го.

Этот год для украинских школьников снова начнется в сложных условиях с безопасностью, поэтому каждый регион, особенно прифронтовые, будет подстраивать как учебный процесс, так и каникулы к реалиям военного времени.

То есть единой схемы школьного обучения не будет. Очная, дистанционная или смешанная — решение за ОВА и учредителями учебных заведений.

Сейчас смотрят

В Киеве уже определились с датами учебного года и каникул, на который можно ориентироваться.

График каникул 2023-2024:

  • осенние каникулы — с 23 по 29 октября 2023 года;
  • зимние каникулы — с 23 декабря 2023-го до 7 января 2024 года;
  • весенние каникулы — с 25 до 31 марта 2024 года;
  • летние каникулы — с 29 июня по 31 августа 2024 года.

Поскольку последние звонки в Киеве должны прозвучать 31 мая, в период до 28 июня могут продолжаться компенсаторные занятия для наверстывания “образовательных потерь и разрывов”, аттестации и другие мероприятия.

Кроме того, для столичных школьников первых классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы с 19 по 25 февраля 2024 года.

Читайте также
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
школа діти за партами

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Каникулы, Міносвіти, Образование в Украине, шкільна освіта, Школа
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Армия РФ использует дроны Ланцет для атак на приоритетные цели — британская разведка
БпЛА Ланцет
Услуги для ВПЛ в Дії временно не будут работать из-за обновления: что изменится
Когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024
Что означает угроза применения баллистического вооружения из ОТРК: объясняет эксперт
ракети
Президентские выборы 2024 года. Состоятся ли и насколько это хорошая идея
Вибори в Україні
Батальон: что это и какая численность техники и военных
Рота танків

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Самые свежие новости с фронта | Ночная атака на Украину | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024
Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту
Когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
Когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
Когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь