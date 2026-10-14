Формула-1 объявила о заключении 10-летнего соглашения с правительством Руанды и возвращении королевских гонок на африканский континент впервые с 1993 года. Гран-при Африки должно войти в календарь к началу 1930-х годов.

Об этом сообщила пресс-служба Формулы-1.

Формула-1 возвращается в Африку

Соревнования получат название Гран-при Африки и пройдут на трассе в Бугесери, расположенной в 40 км к югу от столицы Кигали.

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Пока эта специальная гоночная трасса еще не построена. В Формуле-1 отметили, что новая трасса будет построена в соответствии со стандартами FIA 1-го класса.

Трассу в Руанде будет проектировать компания WurzDesign, которую возглавляет бывший гонщик Александр Вурц, однако конкретная дата проведения первой гонки пока не определена – в Формуле-1 лишь отметили, что это произойдет в “начале 2030-х годов”.

Как пишет The Guardian, Южная Африка, которая проводила гонку в Ист-Лондоне (ныне КуГомпо-Сити) в 1962–1966 годах, прежде чем в 1967 году перенести ее в Кьялами, также претендовала на проведение гонки на фоне стремительного роста числа поклонников в стране.

Однако Формула-1 отдала предпочтение предложению Руанды и ее долгосрочным обязательствам. Новая гонка поддерживается правительством Руанды и Советом по развитию Руанды.

В последнее время страна инвестировала значительные средства в проведение спортивных мероприятий, в частности чемпионата мира по шоссейному велоспорту, женского турнира по крикету Women’s Challenge Trophy, конгресса ФИФА 2023 года и Африканской баскетбольной лиги.

В 2024 году Руанда принимала торжественную церемонию награждения FIA, в ходе которой президент страны Пол Кагаме объявил о намерении подать заявку на проведение Гран-при.