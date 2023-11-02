Выплаты на второго ребенка 2023: сумма и как получить при рождении

Минсоцполитики в 2023 году продолжает финансирование выплат на детей в возрасте до трех лет. При рождении ребенка родитель имеет право на получение таких средств.

Какая сумма выплат на второго ребенка и как их получить при рождении — читайте в материале Фактов ICTV.

Следует отметить, что выплата при рождении ребенка имеет фиксированную сумму — 41 280 грн.

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Эта сумма не зависит от того, какой у вас ребенок по очередности.

Именно поэтому выплаты на второго ребенка в 2023 году составляют 41 280 грн (как и на третьего, четвертого и т.д.).

Выплаты на второго ребенка 2023: как осуществляются

Выплаты на первого, второго, третьего и следующего ребенка производятся следующим образом:

10 320 грн — выплачивают сразу;

860 грн в месяц — в течение трех лет.

То есть, более 40 тыс. грн родители сразу после рождения ребенка не получают.

Такие же выплаты предусмотрены при усыновлении ребенка.

Если маме (или отцу) назначили помощь при рождении малыша, а она (он) хочет выйти на работу — выплаты до трех лет сохраняются.

Важно, что размер выплат зависит от того, когда ребенок родился.

К примеру, если он родился до 30.06.2014, то сумма будет зависеть от размеров, которые установили на дату рождения.

Выплаты на второго ребенка 2023: как получить

Выплаты на ребенка можно оформить несколькими способами:

В отделе соцзащиты. Для этого обратитесь в отдел соцзащиты в своем регионе и напишите заявление о рождении ребенка. Вместе с ним предоставьте копию свидетельства о рождении ребенка и предъявите оригинал документа.

Также оформить данные выплаты можно в Дії. Для этого закажите специальную услугу єМалятко.

Как получить выплаты на ребенка в Дії:

Зайдите на портал Дія.

Авторизуйтесь и перейдите в раздел єМалятко.

Введите дату рождения ребенка и его происхождение.

Также нужно указать информацию о родителях ребенка (место регистрации, паспортные данные).

После родов на телефон мамы приходит номер медицинского заключения. Его нужно тоже указать при оформлении выплат в Дії. Если вы не нашли номер в своих смс, его можно найти в справке из роддома.

Выберите услугу Назначение пособия при рождении ребенка.

В ней укажите, кто именно будет получать средства (мама или папа).

Определите способ получения денег (почта, карточка).

Укажите номер отделения почты или реквизиты счета.

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