Уровень трудоустройства вырос втрое, гнев сменился на усталость: настроения украинцев

Исследовательская компания Gradus Research в рамках проекта Градус общества во время войны провела новую девятую волну исследования настроений украинцев, чтобы проследить, какая динамика изменений с начала полномасштабного вторжения.

В конце 2023 года Gradus Research спросили украинцев, какими они видят сроки восстановления Украины, работают ли они сейчас, на каком языке общаются в быту, какие эмоции испытывают больше всего в последнее время. Отслежены изменения, которые произошли, по сравнению с предыдущими волнами исследований.

Уровень трудоустройства вырос

Процент трудоустроенных среди опрошенных украинцев, которые работают полный или частичный рабочий день, сейчас составляет 62%, по сравнению с 24% в марте 2022 года.

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Нетрудоустроенными остаются 28% респондентов, еще 8% — имеют работу, но не работают.

В то же время увеличилось количество опрошенных, которые получают заработную плату и уверены, что будут получать ее в будущем — их доля впервые с начала войны составляет более половины (55%), тогда как в марте 2022 года она составляла 21%.

Больше общаются на украинском

Доля опрошенных, которые общаются в быту на украинском языке, растет и сейчас составляет 65%. В апреле 2022 года на государственном языке в быту общались около половины респондентов (53%), а уже через год (апрель 2023 года) их количество увеличилось до 61%.

Для восстановления нормальной жизни после войны нужно более пяти лет — так считают более трети респондентов. Около 37% респондентов во время проведения последней волны исследования отметили об этом, а в апреле 2023 года их доля составляла 31%.

Срок до года для восстановления жизни прогнозируют 12% опрошенных, один или два года — 11%, а до пяти лет — 19%.

Украинцы все больше чувствуют усталость

Большинство респондентов (55%) отмечают, что в их жизни в последнее время преобладает усталость — во время предыдущей волны опроса в апреле 2023 года такое состояние декларировали 50% опрошенных.

Среди других наиболее распространенных состояний опрошенных преобладают: напряженность (43%), раздражение (32%), бессилие (31%), разочарование (29%), осторожность (28%), страх (28%) и гнев (25%).

— Результаты последней волны исследования продемонстрировали, что украинцы все больше чувствуют усталость, бессилие из-за неопределенности и изменчивости войны. Несмотря на эмоциональное напряжение, они активно возвращаются к работе и строят планы. Все больше общаются на украинском в быту, что свидетельствует об усилении национального сознания и сплоченности, — отметила социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

В рамках проекта Градус общества во время войны Gradus Research провел девять волн исследования настроений украинцев во время войны.

В девятой волне анкету в специальном мобильном приложении заполнили 1 330 респондентов. Онлайн-панель Gradus отражает структуру населения городов размером более 50 тыс. жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

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