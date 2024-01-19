Рівень працевлаштування зріс втричі, гнів змінився на втому: настрої українців

Дослідницька компанія Gradus Research у межах проєкту Градус суспільства під час війни провела нову дев’яту хвилю дослідження настроїв українців, щоб прослідкувати, якою є динаміка змін від початку повномасштабного вторгнення.

Наприкінці 2023 року Gradus Research запитали в українців, якими вони бачать терміни відновлення України, чи працюють наразі, якою мовою спілкуються в побуті, які емоції відчувають найбільше останнім часом. Відслідковано зміни, які відбулися, у порівнянні з попередніми хвилями досліджень.

Рівень працевлаштованості зріс

Відсоток працевлаштованих серед опитаних українців, які працюють повний або частковий робочий день, наразі становить 62%, у порівнянні з 24% у березні 2022 року.

Зараз дивляться

Непрацевлаштованими залишаються 28% респондентів, ще 8% — мають роботу, але не працюють.

Водночас збільшилася кількість опитаних, які отримують заробітну плату і впевнені, що будуть отримувати її в майбутньому — їхня частка вперше від початку війни становить більш ніж половина (55%), тоді як у березні 2022 року вона становила 21%.

Більше спілкуються українською

Частка опитаних, які спілкуються в побуті українською мовою, зростає і наразі складає 65%. У квітні 2022 року державною мовою в побуті спілкувалися близько половини респондентів (53%), а вже за рік (квітень 2023 року) їхня кількість збільшилася до 61%.

Для відновлення нормального життя після війни потрібно понад п’ять років — так вважають більше третини респондентів. Близько 37% респондентів під час проведення останньої хвилі дослідження зазначили про це, а у квітні 2023 року їхня частка становила 31%.

Термін до року для відновлення життя прогнозують 12% опитаних, один або два роки — 11%, а до п’яти років — 19%.

Українці все більше відчувають втому

Більшість респондентів (55%) зазначають, що в їхньому житті останнім часом переважає втома — під час попередньої хвилі опитування у квітні 2023 року такий стан декларували 50% опитаних.

Серед інших найбільш поширених станів опитаних переважають: напруженість (43%), роздратування (32%), безсилля (31%), розчарування (29%), обережність (28%), страх (28%) та гнів (25%).

– Результати останньої хвилі дослідження продемонстрували, що українці все більше відчувають втому, безсилля через невизначеність і мінливість війни. Попри емоційне напруження, вони активно повертаються до роботи й будують плани. Все більше спілкуються українською в побуті, що свідчить про посилення національної свідомості й згуртованості, — зазначила соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

У рамках проєкту Градус суспільства під час війни Gradus Research провів дев’ять хвиль дослідження настроїв українців під час війни.

У дев’ятій хвилі анкету в спеціальному мобільному додатку заповнили 1 330 респондентів. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 тис. жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону.

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