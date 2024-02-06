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Общество
Ирина Игнатова, редакторка ленты

Засчитывается ли обучение в трудовой стаж – объяснение пенсионного эксперта

Засчитывается ли обучение в трудовой стаж – объяснение пенсионного эксперта
Фото: Depositphotos

Когда человек хочет выйти на пенсию, возникает вопрос, сколько у него общего стажа. Но в связи с изменениями в пенсионном законодательстве годы обучения засчитывают не всем. О том, засчитывается ли обучение в страховой стаж и в каких случаях это возможно, Фактам ICTV рассказал пенсионный эксперт Сергей Коробкин.

Чем отличаются страховой и трудовой стаж

Сергей Коробкин объяснил, что страховой стаж – это период, в течение которого человек ежемесячно уплачивает в Пенсионный фонд страховые взносы, на основании чего он подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Понятие страховой стаж используется после вступления в силу закона Украины № 1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании с 01.01.2004 года.

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Трудовая деятельность до 1 января 2004 года засчитывается в стаж согласно закону Украины № 1788-XII О пенсионном обеспечении, который оперирует понятием трудовой стаж.

Весь трудовой стаж, приобретенный до 2004 года, приравнивается к страховому.

Зачисляется ли обучение в страховой стаж

– Правила зачисления стажа, приобретенного до 1 января 2004 года и после этой даты, существенно отличаются. Если речь идет о любом обучении, начиная с 1 января 2004 года, то в стаж его не засчитают, – отметил Сергей Коробкин.

Эксперт объяснил, что когда человек учится, то никаких отчислений в Пенсионный фонд за время его обучения не осуществляется, именно поэтому эти периоды не засчитываются в стаж.

Однако он подчеркнул, что каждый гражданин Украины имеет право добровольно осуществлять страховые взносы в ПФУ. То есть в случаях, когда человек не работает, но делает отчисления в ПФУ по собственному желанию, он зарабатывает будущий стаж.

В каких случаях обучение засчитывается в страховой стаж

Эксперт пояснил, что периоды обучения до 2004 года в общий стаж при назначении пенсии засчитываются, что предусмотрено ранее действующим законодательством.

В трудовой стаж, приобретенный до 2004 года, засчитываются:

  • периоды очного обучения в вузах, техникумах, училищах;
  • повышение квалификации и переподготовка кадров;
  • обучение в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Эксперт подчеркнул, что засчитывается такой стаж на основании предоставленных в Пенсионный фонд дипломов, свидетельств, справок с места обучения или архивных документов, содержащих сведения о периодах обучения.

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Пенсия, трудовой стаж
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