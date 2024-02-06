Чи зараховується навчання в трудовий стаж – пояснення пенсійного експерта

Коли людина хоче вийти на пенсію, постає питання, скільки в неї загального стажу. Але у зв’язку зі змінами в пенсійному законодавстві роки навчання зараховують не всім. Про те, чи зараховується навчання в страховий стаж та в яких випадках це можливо, Фактам ICTV розповів пенсійний екперт Сергій Коробкін.

Чим відрізняються страховий та трудовий стаж

Сергій Коробкін пояснив, що страховий стаж – це період, протягом якого людина щомісяця сплачує у Пенсійний фонд страхові внески, на підставі чого підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Поняття страховий стаж використовується після набуття чинності закону України № 1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з 01.01.2004 року.

Зараз дивляться

Трудова діяльність до 1 січня 2004 року зараховується до стажу згідно з законом України № 1788-XII Про пенсійне забезпечення, який оперує поняттям трудовий стаж.

Весь трудовий стаж, набутий до 2004 року, наразі прирівнюється до страхового.

Чи зараховується навчання в страховий стаж

– Правила зарахування стажу, набутого до 1 січня 2004 року і після цієї дати, істотно відрізняються. Якщо йдеться про будь-яке навчання, починаючи з 1 січня 2004 року, то до стажу його не зарахують, – зауважив Сергій Коробкін.

Експерт пояснив, що коли людина навчається, то ніяких відрахувань до Пенсійного фонду за час її навчання не здійснюється, саме тому ці періоди не зараховуються до стажу.

Водночас він підкреслив, що кожен громадянин України має право добровільно здійснювати страхові внески у ПФУ. Тобто у випадках, коли людина не працює, але робить відрахування до ПФУ за власним бажанням, вона заробляє майбутній стаж.

В яких випадках навчання зараховується до страхового стажу

Експерт пояснив, що періоди навчання до 2004 року до загального стажу під час призначення пенсії зараховуються, що передбачено законодавством, що діяло раніше.

До трудового стажу, набутого до 2004 року, зараховуються:

періоди очного навчання у ЗВО, технікумах, училищах;

підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;

навчання в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Експерт підкреслив, що зараховується такий стаж на підставі наданих до Пенсійного фонду дипломів, свідоцтв, довідок з місця навчання або архівних документів, що містять відомості про періоди навчання.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.