В Украине некоторые категории населения ожидают дополнительные выплаты: кого коснется и размер

В Украине ожидается увеличение поддержки социально уязвимых категорий населения, в частности лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Соответствующее расширение поддержки проводят Министерство социальной политики Украины в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН, пишет пресс-служба правительства.

Соцвыплати в Украине: кому ожидать дополнительных выплат

В течение 3-х месяцев денежная поддержка будет предоставляться лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которые получают менее 3250 грн социальных выплат от государства.

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Также увеличение денежной поддержки ожидает тех, кому не предоставляется помощь от других международных организаций и тех, кто не получает выплаты для ВПЛ (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, определенных Министерством реинтеграции).

Размер соцвыплат

Программа будет предоставлять денежную помощь в качестве доплаты государственной социальной помощи на сумму, которой не хватает до 3 250 грн (но не менее 100 грн). То есть, если помощь от государства составляет, например, – 2 361 грн, ВПП ООН направит лицу или ребенку с инвалидностью дополнительно еще 889 грн.

Отмечается, что с августа 2023 года ежемесячно около 400 тыс. пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, уже получают выплаты от ВПП. В общей сложности за это время им было перечислено почти $28 млн.

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