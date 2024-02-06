Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Конфликт в Днепре: полицейские отказываются идти в штурмовую бригаду, в Нацполиции отреагировали
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Срочно
Обстрел Золочева 6 февраля: погиб двухмесячный младенец, его мать – в больнице
Мы рекомендуем
Электронный кабинет призывника: юрист рассказала, когда и как они могут заработать
Alyona Alyona & Jerry Heil едут на Евровидение-2024 от Украины
Общество
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Украине некоторые категории населения ожидают дополнительные выплаты: кого коснется и размер

Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Фото: Pixabay

В Украине ожидается увеличение поддержки социально уязвимых категорий населения, в частности лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Соответствующее расширение поддержки проводят Министерство социальной политики Украины в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН, пишет пресс-служба правительства.

Соцвыплати в Украине: кому ожидать дополнительных выплат

В течение 3-х месяцев денежная поддержка будет предоставляться лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которые получают менее 3250 грн социальных выплат от государства.

Сейчас смотрят

Также увеличение денежной поддержки ожидает тех, кому не предоставляется помощь от других международных организаций и тех, кто не получает выплаты для ВПЛ (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, определенных Министерством реинтеграции).

Читайте также
Выплаты ВПЛ в феврале 2024 года: каких изменений ожидать переселенцам
В Украине некоторые категории населения ожидают дополнительные выплаты: кого коснется и размер

Размер соцвыплат

Программа будет предоставлять денежную помощь в качестве доплаты государственной социальной помощи на сумму, которой не хватает до 3 250 грн (но не менее 100 грн). То есть, если помощь от государства составляет, например, – 2 361 грн, ВПП ООН направит лицу или ребенку с инвалидностью дополнительно еще 889 грн.

Отмечается, что с августа 2023 года ежемесячно около 400 тыс. пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, уже получают выплаты от ВПП. В общей сложности за это время им было перечислено почти $28 млн.

Война в Украине, виплати, Соціальні виплати
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Силы беспилотных систем: Мусиенко объяснил, как это поможет ВСУ на поле боя
В Украине некоторые категории населения ожидают дополнительные выплаты: кого коснется и размер
Мобилизация аспирантов и студентов 2024: изменения нового законопроекта 10449
студент
Лубинец сделал заявление по законопроекту о мобилизации №10449 после срочного совещания с Умеровым
В Украине некоторые категории населения ожидают дополнительные выплаты: кого коснется и размер
Leopard, ПВО Skynex и снаряды: что передаст Rheinmetall в течение двух лет ВСУ
ЗСУ, танк Leopard 1, навчання
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь