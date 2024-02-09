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Можно ли выехать за границу с 3 группой инвалидности: комментарий юриста

ДПСУ
Фото: Верховна Рада

В соответствии с Правилами пересечения государственной границы, на выезд во время военного положения имеют право граждане Украины с определенной группой инвалидности, а также лица, которые их сопровождают.

Можно ли выехать за границу человеку с 3 группой инвалидности — в материале Фактов ICTV.

Могут ли люди с инвалидностью 3 группы выехать за границу в 2024 году

Юрист Андрей Лавренюк отметил, что в соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, люди с инвалидностью I, II, III группы имеют право на выезд за границу без ограничений. То есть, установление 3 группы инвалидности для военнообязанного мужчины предоставляет ему право свободно пересекать границу в условиях военного положения.

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Основания для выезда за границу человека с инвалидностью III группы:

  • лечение;
  • обучение;
  • отдых;
  • работа;
  • личные причины.

В 2024 году для пересечения границы необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающий установление 3 группы инвалидности.

Выезд за границу лица с инвалидностью 3 группы: необходимые документы

Для того, чтобы военнообязанный человек мог пересечь границу и выехать из Украины во время военного положения, ему необходимо предоставить полный пакет документов.

Лицо с инвалидностью должно иметь при себе и предоставить следующие документы:

  • заграничный паспорт;
  • удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью;
  • справку формы №157-1/о;
  • пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи в связи с инвалидностью.

Обратите внимание, документ об установлении инвалидности должен быть выдан именно в Украине. Если 3 группу инвалидности назначили за рубежом, то человек с такой справкой не сможет выехать из Украины.

Выезд за пределы страны только на основании справки МСЭК на данный момент также невозможен.

В 2024 году представители ГПСУ при пересечении границы также требуют:

  • справку из ТЦК или выписку из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке/снятии с воинского учета и т.п.;
  • военно-учетный документ с записью об отсрочке или снятии с учета.

Отказать в пересечении государственной границы лицу с инвалидностью 3 группы могут в следующих случаях:

  • лицо не имеет документов, подтверждающих его личность и гражданство Украины;
  • лицо не имеет при себе документов, подтверждающих инвалидность 3 группы;
  • лицо имеет запрет на выезд за границу, установленный судом или другим органом государственной власти;
  • лицо является обвиняемым или подозреваемым в совершении преступления, в отношении которого осуществляется расследование или судебное производство.

В случае отказа в пересечении государственной границы человеку с инвалидностью 3 группы пограничный контрольный орган обязан предоставить письменное объяснение с основаниями отказа.

Если человек не согласен с таким решением, он имеет право обжаловать отказ в пересечении государственной границы в суде, отметил юрист.

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