Как переводить баллы по НМТ для поступления 2024 — таблица
В этом году абитуриенты снова будут сдавать национальный мультипредметный тест – обязательный экзамен в компьютерном формате для поступления на первый курс вуза. Определение его результатов осуществляется в два этапа. Как переводятся баллы НМТ для поступления читайте в материале Фактов ICTV.
Какие предметы входят в состав теста НМТ
Национальный мультитест 2024 содержит четыре предметных блока: три обязательных – по украинскому языку, математике и истории Украины, и один по выбору участника НМТ: по биологии, физике, химии, иностранному (английскому, немецкому, французскому, испанскому) языку.
За каждый тест можно получить ограниченное количество баллов:
- украинский язык – 45;
- математика – 32;
- история Украины – 54;
- биология – 46;
- иностранный язык 32;
- физика – 32;
- химия – 40.
На первом этапе участник получает балл по каждому из предметов, а на втором происходит определение рейтинговой оценки на основе тестового балла по 200-балльной шкале.
Именно из этих баллов и формируется рейтинговый список, который используется для поступления в украинские институты и университеты.
Какие проходные баллы по каждому предмету на НМТ 2024
Тест считается пройденным, если абитуриент набрал хотя бы минимальное количество тестовых баллов:
- по украинскому языку – 5;
- по математике – 4;
- по истории Украины – 6;
- по иностранному языку – 4;
- по физике – 4;
- по химии – 4;
- по биологии – 5.
Таблица перевода тестовых баллов по украинскому языку 2024
НМТ 2024 года по украинскому языку будет состоять из двух тестовых частей:
- 25 задач с одним правильным ответом. Максимальный балл – 25 (1 балл за каждый правильный ответ).
- Пять задач на установление соответствия, в каждой из которых нужно образовать четыре логические пары. Максимальный балл за весь блок – 20 (по 1 баллу за каждое правильно установленное соответствие).
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|5
|100
|6
|105
|7
|110
|8
|114
|9
|118
|10
|122
|11
|125
|12
|128
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|143
|20
|144
|21
|145
|22
|146
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|151
|27
|152
|28
|153
|29
|154
|30
|155
|31
|156
|32
|158
|33
|160
|34
|162
|35
|165
|36
|168
|37
|171
|38
|174
|39
|176
|40
|179
|41
|182
|42
|186
|43
|190
|44
|195
|45
|200
Таблица перевода тестовых баллов по математике 2024
НМТ 2024 года по математике будет состоять из трех тестовых блоков:
- 15 задач с одним правильным ответом. Максимальный балл – 15 (1 балл за каждый правильный ответ).
- Три задания на образование логических пар. Максимальный балл – 9.
- Четыре задания на решение задач с открытым ответом. Максимальный балл – 8.
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|4
|100
|5
|107
|6
|114
|7
|121
|8
|126
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|153
|22
|155
|23
|157
|24
|159
|25
|163
|26
|167
|27
|171
|28
|175
|29
|181
|30
|187
|31
|193
|32
|200
Таблица перевода тестовых баллов по истории Украины 2024
НМТ 2024 года по истории содержит четыре типа задач:
- 20 заданий с одним правильным ответом. Максимальный балл – 20 (1 балл за каждый правильный ответ).
- Четыре задания на установление соответствия. Максимальный балл – 16.
- Три задания для установления правильной последовательности. Максимальный балл – 9.
- Три задания по выбору нескольких правильных ответов из предложенных вариантов. Максимальный балл – 9.
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|6
|100
|7
|106
|8
|109
|9
|112
|10
|115
|11
|118
|12
|121
|13
|124
|14
|127
|15
|130
|16
|132
|17
|134
|18
|136
|19
|138
|20
|140
|21
|141
|22
|142
|23
|143
|24
|144
|25
|145
|26
|146
|27
|147
|28
|148
|29
|149
|30
|150
|31
|151
|32
|152
|33
|153
|34
|154
|35
|155
|36
|156
|37
|157
|38
|158
|39
|159
|40
|160
|41
|162
|42
|164
|43
|166
|44
|168
|45
|170
|46
|173
|47
|176
|48
|178
|49
|181
|50
|184
|51
|188
|52
|192
|53
|196
|54
|200
Таблица перевода тестовых баллов по иностранному языку (английский/немецкий/французский/испанский) 2024
НМТ 2024 года по иностранному языку содержит три тестовых блока:
- 11 задач на установление соответствия. Максимальный балл – 11.
- Пять тестов с одним правильным вариантом ответа. Максимальный балл – 5.
- 16 заданий на заполнение пробелов в текстах. Максимальный балл – 16.
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|4
|100
|5
|107
|6
|114
|7
|121
|8
|126
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|153
|22
|155
|23
|157
|24
|159
|25
|163
|26
|167
|27
|171
|28
|175
|29
|181
|30
|187
|31
|193
|32
|200
Таблица перевода тестовых баллов по биологии 2024
НМТ 2024 по биологии будет состоять из трех типов заданий:
- 24 задания с одним правильным ответом. Максимальный балл – 24.
- Четыре задания на установление соответствия. Максимальный балл – 16.
- Два задания по выбору нескольких правильных ответов. Максимальный балл – 6.
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|5
|100
|6
|105
|7
|110
|8
|114
|9
|118
|10
|122
|11
|125
|12
|128
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|144
|20
|145
|21
|146
|22
|147
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|151
|27
|152
|28
|153
|29
|154
|30
|155
|31
|156
|32
|157
|33
|158
|34
|160
|35
|162
|36
|165
|37
|168
|38
|171
|39
|174
|40
|176
|41
|179
|42
|182
|43
|186
|44
|190
|45
|195
|46
|200
Таблица перевода тестовых баллов по физике 2024
НМТ 2024 года по физике содержит три тестовых блока:
- 12 задач с одним правильным ответом. Максимальный балл – 12.
- Две задачи по установке логических пар. Максимальный балл – 8.
- Шесть задач с кратким открытым ответом. Максимальный балл – 12.
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|4
|100
|5
|107
|6
|114
|7
|121
|8
|126
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|153
|22
|155
|23
|157
|24
|159
|25
|163
|26
|167
|27
|171
|28
|175
|29
|181
|30
|187
|
31
|193
|32
|200
Таблица перевода тестовых баллов по химии 2024
НМТ 2024 года по химии будет состоять из трех типов тестов:
- 22 задачи с одним правильным ответом. Максимальный балл – 22.
- Две задачи на установление соответствия. Максимальный балл – 6.
- Шесть задач, где необходимо дать краткий открытый ответ. Максимальный балл – 12.
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|4
|100
|5
|106
|6
|111
|7
|116
|8
|121
|9
|125
|10
|129
|11
|132
|12
|135
|13
|138
|14
|140
|15
|142
|16
|143
|17
|144
|18
|146
|19
|147
|20
|148
|21
|149
|22
|150
|23
|151
|24
|152
|25
|153
|26
|154
|27
|156
|28
|158
|29
|160
|30
|162
|31
|164
|32
|167
|33
|170
|34
|173
|35
|177
|36
|181
|37
|185
|38
|190
|39
|195
|40
|200
Фото: МОН