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Как переводить баллы по НМТ для поступления 2024 — таблица

Вступна кампанія 2018

В этом году абитуриенты снова будут сдавать национальный мультипредметный тест – обязательный экзамен в компьютерном формате для поступления на первый курс вуза. Определение его результатов осуществляется в два этапа. Как переводятся баллы НМТ для поступления читайте в материале Фактов ICTV.

Какие предметы входят в состав теста НМТ

Национальный мультитест 2024 содержит четыре предметных блока: три обязательных – по украинскому языку, математике и истории Украины, и один по выбору участника НМТ: по биологии, физике, химии, иностранному (английскому, немецкому, французскому, испанскому) языку.

За каждый тест можно получить ограниченное количество баллов:

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  • украинский язык – 45;
  • математика – 32;
  • история Украины – 54;
  • биология – 46;
  • иностранный язык 32;
  • физика – 32;
  • химия – 40.

На первом этапе участник получает балл по каждому из предметов, а на втором происходит определение рейтинговой оценки на основе тестового балла по 200-балльной шкале.

Именно из этих баллов и формируется рейтинговый список, который используется для поступления в украинские институты и университеты.

Какие проходные баллы по каждому предмету на НМТ 2024

Тест считается пройденным, если абитуриент набрал хотя бы минимальное количество тестовых баллов:

  • по украинскому языку – 5;
  • по математике – 4;
  • по истории Украины – 6;
  • по иностранному языку – 4;
  • по физике – 4;
  • по химии – 4;
  • по биологии – 5.

Таблица перевода тестовых баллов по украинскому языку 2024

НМТ 2024 года по украинскому языку будет состоять из двух тестовых частей:

  1. 25 задач с одним правильным ответом. Максимальный балл – 25 (1 балл за каждый правильный ответ).
  2. Пять задач на установление соответствия, в каждой из которых нужно образовать четыре логические пары. Максимальный балл за весь блок – 20 (по 1 баллу за каждое правильно установленное соответствие).
Тестовый бал Балл по шкале 100–200
5 100
6 105
7 110
8 114
9 118
10 122
11 125
12 128
13 131
14 134
15 136
16 138
17 140
18 142
19 143
20 144
21 145
22 146
23 148
24 149
25 150
26 151
27 152
28 153
29 154
30 155
31 156
32 158
33 160
34 162
35 165
36 168
37 171
38 174
39 176
40 179
41 182
42 186
43 190
44 195
45 200

Таблица перевода тестовых баллов по математике 2024

НМТ 2024 года по математике будет состоять из трех тестовых блоков:

  1. 15 задач с одним правильным ответом. Максимальный балл – 15 (1 балл за каждый правильный ответ).
  2. Три задания на образование логических пар. Максимальный балл – 9.
  3. Четыре задания на решение задач с открытым ответом. Максимальный балл – 8.
Тестовый бал Балл по шкале 100–200
4 100
5 107
6 114
7 121
8 126
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 153
22 155
23 157
24 159
25 163
26 167
27 171
28 175
29 181
30 187
31 193
32 200

Таблица перевода тестовых баллов по истории Украины 2024

НМТ 2024 года по истории содержит четыре типа задач:

  1. 20 заданий с одним правильным ответом. Максимальный балл – 20 (1 балл за каждый правильный ответ).
  2. Четыре задания на установление соответствия. Максимальный балл – 16.
  3. Три задания для установления правильной последовательности. Максимальный балл – 9.
  4. Три задания по выбору нескольких правильных ответов из предложенных вариантов. Максимальный балл – 9.
Тестовый бал Балл по шкале 100–200
6 100
7 106
8 109
9 112
10 115
11 118
12 121
13 124
14 127
15 130
16 132
17 134
18 136
19 138
20 140
21 141
22 142
23 143
24 144
25 145
26 146
27 147
28 148
29 149
30 150
31 151
32 152
33 153
34 154
35 155
36 156
37 157
38 158
39 159
40 160
41 162
42 164
43 166
44 168
45 170
46 173
47 176
48 178
49 181
50 184
51 188
52 192
53 196
54 200

Таблица перевода тестовых баллов по иностранному языку (английский/немецкий/французский/испанский) 2024

НМТ 2024 года по иностранному языку содержит три тестовых блока:

  1. 11 задач на установление соответствия. Максимальный балл – 11.
  2. Пять тестов с одним правильным вариантом ответа. Максимальный балл – 5.
  3. 16 заданий на заполнение пробелов в текстах. Максимальный балл – 16.
Тестовый бал Балл по шкале 100–200
4 100
5 107
6 114
7 121
8 126
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 153
22 155
23 157
24 159
25 163
26 167
27 171
28 175
29 181
30 187
31 193
32 200

Таблица перевода тестовых баллов по биологии 2024

НМТ 2024 по биологии будет состоять из трех типов заданий:

  1. 24 задания с одним правильным ответом. Максимальный балл – 24.
  2. Четыре задания на установление соответствия. Максимальный балл – 16.
  3. Два задания по выбору нескольких правильных ответов. Максимальный балл – 6.
Тестовый бал Балл по шкале 100–200
5 100
6 105
7 110
8 114
9 118
10 122
11 125
12 128
13 131
14 134
15 136
16 138
17 140
18 142
19 144
20 145
21 146
22 147
23 148
24 149
25 150
26 151
27 152
28 153
29 154
30 155
31 156
32 157
33 158
34 160
35 162
36 165
37 168
38 171
39 174
40 176
41 179
42 182
43 186
44 190
45 195
46 200

Таблица перевода тестовых баллов по физике 2024

НМТ 2024 года по физике содержит три тестовых блока:

  1. 12 задач с одним правильным ответом. Максимальный балл – 12.
  2. Две задачи по установке логических пар. Максимальный балл – 8.
  3. Шесть задач с кратким открытым ответом. Максимальный балл – 12.
Тестовый бал Балл по шкале 100–200
4 100
5 107
6 114
7 121
8 126
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 153
22 155
23 157
24 159
25 163
26 167
27 171
28 175
29 181
30 187

31

 193
32 200

Таблица перевода тестовых баллов по химии 2024

НМТ 2024 года по химии будет состоять из трех типов тестов:

  1. 22 задачи с одним правильным ответом. Максимальный балл – 22.
  2. Две задачи на установление соответствия. Максимальный балл – 6.
  3. Шесть задач, где необходимо дать краткий открытый ответ. Максимальный балл – 12.
Тестовый бал Балл по шкале 100–200
4 100
5 106
6 111
7 116
8 121
9 125
10 129
11 132
12 135
13 138
14 140
15 142
16 143
17 144
18 146
19 147
20 148
21 149
22 150
23 151
24 152
25 153
26 154
27 156
28 158
29 160
30 162
31 164
32 167
33 170
34 173
35 177
36 181
37 185
38 190
39 195
40 200

Фото: МОН

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Вступна кампанія, ЗНО, Тест
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