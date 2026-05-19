Украина своими дальнобойными атаками по нефтяным объектам РФ фактически лишила Москву возможности получить выгоду от роста мировых цен на нефть.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

ISW об ударах по нефтяной инфраструктуре РФ

В ISW отмечают, что украинские силы значительно увеличили частоту и масштабы ударов по российской нефтяной инфраструктуре с марта 2026 года.

По оценке аналитиков, это имело серьезное влияние на экспорт российской нефти и возможности ее переработки.

В отчете отмечается, что именно из-за этих атак Россия не смогла полноценно воспользоваться ростом мировых цен на нефть.

Аналитики также считают, что длительные удары Украины и в дальнейшем будут создавать дополнительное давление на доходы Кремля и мешать РФ получать долгосрочные экономические выгоды от энергорынка.

Какие проблемы накапливаются в экономике РФ

В ISW обратили внимание и на заявления министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который признал проблемы с дефицитом рабочей силы и влиянием санкций.

Аналитики отмечают, что многолетняя война и постоянное привлечение людей в армию углубляют кадровый кризис в гражданском секторе экономики.

Кроме того, по данным, озвученным президентом Владимиром Зеленским, Россия уже сократила переработку нефти минимум на 10% в 2026 году. Также часть российских нефтяных скважин была законсервирована из-за проблем в отрасли.

В материале ISW отмечается, что Кремль продолжает истощать резервы своего Фонда национального благосостояния и вынужден продавать золотые резервы для финансирования войны.

Напомним, что 17 мая Украина провела одну из самых масштабных дроновых атак по Москве и Подмосковью с начала полномасштабной войны.

В Минобороны РФ заявляли, что якобы перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотников над различными регионами России, оккупированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

По данным СБУ, тогда были поражены:

завод Ангстрем, который снабжает полупроводниками для ВПК РФ;

Московский НПЗ;

нефтеперекачивающая станция Солнечногорска;

нефтеперекачивающая станция Володарское.

