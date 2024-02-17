На базе Днепропетровского государственного университета внутренних дел действует автошкола для людей с инвалидностью. В частности здесь обучают военных, потерявших конечности. Такой государственной программой воспользовался 30-летний военнослужащий ВСУ Александр, потерявший на войне ноги.

Военный Александр рассказал о тяжелом ранении

Защищать Украину от россиян боец пошел в 2014 году, служил до 2019-го. После нескольких лет гражданской жизни за день до начала полномасштабного вторжения вернулся в ряды ВСУ.

В конце марта 2022 года в авто воина попал российский дрон. Затем начался минометный обстрел, Александр был тяжело травмирован. Его эвакуация длилась 8 часов, он потерял много крови, ноги пришлось ампутировать. Сейчас передвигается в кресле колесном и пытается стать на протезы.

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— Я очень затянул, чтобы стать на протезы, поскольку большая проблема в массе моей. Долгий период времени я сбрасываю массу и быстро набираю. И когда становишься на протезы — своя масса, свой лишний вес мешает, — поделился Александр.

Поэтому решил освоить управление легковым и грузовым автомобилями, то есть открыть категории B и С. Сейчас учится управлять учебным грузовиком на ручном управлении.

Перед тем, как перейти к практическим занятиям, Александр месяц изучал теорию и сдал тест. Говорит, с управлением автомобилем уже знаком — приходилось во время выполнения боевых задач.

Как люди с инвалидностью могут получить водительское удостоверение

Александр — первый военнослужащий, который учится в автошколе в Днепре по государственной программе. За полгода ее функционирования удостоверения смогли получить пять учеников. Александр — первый военнослужащий, который учится здесь. Говорит, эти навыки ему нужны и для жизни, и для работы.

— Мы открыли категорию С1 для того, чтобы увеличить спектр выбора профессий. Мы делаем это для того, чтобы военные — наши герои с передовой, которые получили ранения, могли адаптироваться, учиться и дальше выбрать себе профессию, — рассказал проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел Игорь Ковалев.

Военнослужащий Александр уже ищет себе работу. После того как получит права, будет управлять собственным автомобилем. Для этого он специально переоборудует машину под ручное управление.

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