Количество бомбоубежищ в Одессе постоянно увеличивается, в том числе и за счет установки мобильных укрытий, которые есть и на остановках транспорта.

Факты ICTV собрали всю необходимую информацию об адресах бомбоубежищ в Одессе, а также перечне вещей, которые необходимо с собой взять в случае эвакуации.

Укрытия в Одессе: как найти

Укрытия в Одессе можно также найти на интерактивной карте горсовета.

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Все эти сооружения гражданской защиты относятся к специальным объектам.

Однако для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций могут быть использованы так называемые объекты двойного назначения.

К таким объектам относятся:

подземные переходы,

туннели,

подвалы,

цокольные этажи,

подземные паркинги,

склады и тому подобное.

Мобильные укрытия в Одессе

Первый мобильный бункер установили на конечной остановке известного одесского трамвая №5 в Аркадии. Ежедневно здесь проходит тысячи людей, которые оказываются в зоне риска. Идею взяли из израильских укрытий, которые уже доказали свою надежность и эффективность.

По словам заместителя председателя одесской областной организации Красного Креста Антона Муравенко, не все могут быстро добраться до укрытия, расположенного в паркинге, ведь это отдаленное место. А здесь остановка общественного транспорта, где собирается много людей. Если понадобится быстрая эвакуация или защита, не все успеют добраться до более удаленного укрытия. Поэтому решили разместить этот пункт именно здесь.

Часть укрытий будет работать круглосуточно, другие — по графику диспетчерского пункта. Это пилотный проект, и если он себя хорошо зарекомендует, количество таких укрытий увеличат.

Укрытия размещены по следующим адресам:

ул. Академика Королева / ул. Архитекторская — конечная троллейбусных маршрутов № 7, 12 и автобусного маршрута № 148;

Куликово поле — конечная трамвайного маршрута № 17 и автобусного маршрута № 190;

ул. Паустовского — конечная остановка автобусных маршрутов №190, 240, 242;

Химическая (Суперфосфатный завод) — конечная остановка троллейбусных маршрутов №8.

Что взять с собой

Желательно иметь наготове тревожные (экстренные) чемоданчики.

В плотный рюкзак объемом от 25 литров стоит сложить необходимый минимум одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, средств индивидуальной защиты и продуктов питания.

В водонепроницаемую упаковку также следует сложить копии важных документов (паспорта (свидетельства о рождении), автомобильных прав, документов на недвижимость, автомобиль и т. д.), кредитные карты, наличные, дубликаты ключей от дома и машины и прочее.

Следует позаботиться и об аптечке, в которой обязательно должны быть бинты, лейкопластырь, вата, жгут, шприцы, йод, активированный уголь, жаропонижающие и обезболивающие препараты, таблетки от аллергии, диареи, желудочной инфекции и тому подобное.

Фото: Одеська міськрада

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