Укриття в Одесі: де сховатися у разі режиму надзвичайної ситуації

Кількість бомбосховищ в Одесі постійно збільшується, зокрема і за рахунок встановлення мобільних укриттів, які почали з’являтися на зупинках транспорту на початку березня 2024 року.

Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію про адреси бомбосховищ в Одесі, а також перелік речей, які необхідно з собою взяти в разі евакуації.

Укриття в Одесі: як знайти

Наразі на території Одеси діють 353 захисні споруди, з них 85 — комунальної форми власності.

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Знайти їхні адреси можна на інтерактивній карті нижче.

Укриття в Одесі можна також знайти на інтерактивній мапі міськради.

Усі ці споруди цивільного захисту належать до спеціальних об’єктів.

Проте для укриття населення в разі надзвичайних ситуацій можуть бути використані так звані об’єкти подвійного призначення.

До таких об’єктів належать:

підземні переходи,

тунелі,

підвали,

цокольні поверхи,

підземні паркінги,

склади тощо.

Мобільні укриття в Одесі 7 березня на кінцевій зупинці трамвая № 5 в Аркадії встановили перше мобільне укриття для тимчасового перебування під час повітряної тривоги. У споруді площею 10 кв. м можуть поміститися до 15 людей. Найближчим часом місцева влада планує встановили ще чотири мобільних укриття на кінцевих зупинках міського транспорту: вул. Академіка Корольова/вул. Архітекторська – кінцева тролейбусних маршрутів №№ 7, 12 та автобусного маршруту № 148.

Куликове поле – кінцева трамвайного маршруту № 17 та автобусного маршруту № 190.

вул. Паустовського – кінцева зупинка автобусів №№ 190, 240, 242.

вул. Хімічна (Суперфосфатний завод) – кінцева зупинка тролейбусу № 8. Що взяти з собою

Бажано мати напоготові тривожні (екстрені) валізи.

У цупкий рюкзак об’ємом від 25 літрів варто скласти необхідний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування.

У водонепроникну упаковку також слід скласти копії важливих документів (паспорта (свідоцтва про народження), автомобільних прав, документів на нерухомість, автомобіль тощо), кредитні картки, готівку, дублікати ключів від будинку та машини тощо.

Слід подбати і про аптечку, у якій обов’язково мають бути бинти, лейкопластир, вата, джгут, шприци, йод, активоване вугілля, жарознижувальні та знеболювальні препарати, пігулки від алергії, діареї, шлункової інфекції тощо.

Фото: Одеська міськрада

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