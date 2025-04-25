Какой размер средней зарплаты для начисления пенсий в 2025 году

В Украине для начисления пенсии используют показатель средней зарплаты за последние три года, с которой уплачены страховые взносы. Это предусмотрено статьей 40 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Какой размер средней зарплаты должен быть для начисления пенсий в 2025 году и что необходимо — читайте в материале Фактов ICTV.

Средняя зарплата для начисления пенсии – размер

Согласно законодательству, для начисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года. Ее размер зависит от продолжительности страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

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В 2025 году при исчислении заработка при назначении пенсии применяется средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за предыдущие три года, то есть за 2022, 2023, 2024 годы. Размер составляет — 15 057,09 грн.

На сайте Пенсионного фонда Украины приведен пример: женщина, которая родилась 12 ноября 1964 года обратилась за назначением пенсии по возрасту 15 января 2025 года.

В таком случае среднемесячный заработок при назначении пенсии был предварительно исчислен с применением средней заработной платы (дохода) в Украине за 2021, 2022, 2023 годы, то есть 13 559,41 грн.

После поступления данных средней заработной платы (дохода) в Украине за 2022, 2023, 2024 годы, лицу производится соответствующий перерасчет пенсии с момента ее назначения, то есть с 13 ноября 2024 года.

Стоит отметить, что в январе 2025 года показатель средней заработной платы для расчета пенсий вырос на 24,6% — до 18 660,32 грн. Однако этот показатель используется для индексации пенсий и не влияет на расчет пенсий в текущем году.

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за февраль 2025 года, который учитывается для расчета пенсии.

ПФУ отмечает, что показатель средней заработной платы за 2025 год составляет:

по состоянию на 06 марта 2025 — 18 660,32 грн (за январь 2025 года);

по состоянию на 21 марта 2025 — 18 589, 38 грн 38 (за февраль 2025 года).

То есть, по данным ПФУ, официальная зарплата в марте составила 18 589,38 грн, что на 3 321,78 грн больше, чем в марте прошлого года. В 2024 году она равнялась 15 267,60 грн.

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