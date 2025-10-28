В Україні для нарахування пенсії використовують показник середньої зарплати за останні три роки, з якої сплачено страхові внески. Це передбачено статтею 40 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Який розмір середньої зарплати має бути для нарахування пенсій у 2025 році та що необхідно — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Середня зарплата для нарахування пенсії – розмір

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. Її розмір залежить від тривалості страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

В 2025 році при обчисленні заробітку при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески за попередні три роки, тобто за 2022, 2023, 2024 роки. Розмір становить — 15 057,09 грн.

На сайті Пенсійного фонду України наведений приклад: жінка, яка народилася 12 листопада 1964 року звернулась за призначенням пенсії за віком 15 січня 2025.

В такому випадку середньомісячний заробіток при призначенні пенсії було попередньо обчислено із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2021, 2022, 2023 роки, тобто 13 559,41 грн.

Після надходження даних середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2022, 2023, 2024 роки, особі проводиться відповідний перерахунок пенсії з моменту її призначення, тобто з 13 листопада 2024 року.

ПФУ зазначає, що показник середньої заробітної плати за вересень 2025 року становить 21 190,31 грн.

Отже, якщо ваша заробітна плата дорівнює цій сумі, коефіцієнт заробітної плати для розрахунку пенсії становитиме 1. Відповідно, чим вища ваша зарплата, тим більшим буде цей коефіцієнт, а отже — у майбутньому ви зможете отримувати вищу пенсію.

