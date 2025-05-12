Самые распространенные схемы мошенничества с картами: в НБУ рассказали, как действуют аферисты

В Украине уменьшилось количество мошеннических атак с банковскими карточками, но суммы потерь выросли. Об этом свидетельствует статистика Национального банка Украины за 2024 год.

Из нее же следует, что большинство случаев мошенничества стали возможными, потому что жертвы сами раскрыли свои данные.

Как работают мошенники

В 84% случаев преступники просто уговорили человека передать реквизиты карты, пароль к интернет-банкингу или код из SMS. Это называется социальная инженерия, и именно она остается самым опасным методом мошенничества.

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Вот самые распространенные сценарии:

Ваша карта заблокирована — звонок якобы из банка с просьбой «срочно подтвердить данные».

Вам поступает денежная помощь/компенсация/выплата — просят ввести данные карты на фишинговом сайте.

Ваш родственник в беде — просят перевести средства на «его» номер.

Продажа в маркетплейсе — покупатель присылает фальшивую ссылку для «получения денег», где вы сами вводите все данные.

Даже если злоумышленник действует вежливо, называет ваше имя и точно знает, в каком вы банке — верить на слово не стоит. Настоящие банки не просят клиентов сообщать пароли и коды подтверждения.

Где чаще всего действуют мошенники

Большинство мошеннических операций — 83% — произошли в сети, а не в магазинах или возле банкоматов. При этом в 93% случаев деньги, потерянные из-за мошенничества, были украдены именно через интернет.

Средняя сумма одной мошеннической операции в онлайне — почти 4,8 тыс. грн. Это на 51% больше по сравнению с прошлым годом.

Как себя защитить

Способы защиты довольно просты и о них постоянно напоминают в НБУ. Прежде всего, никому не сообщайте полные данные карты, даже если вам “звонят из банка”.

Не переходите по ссылкам из SMS, мессенджеров или e-mail, если не уверены в источнике. Не вводите CVV-код на сторонних сайтах, даже если вам обещают “перевод средств”.

Проверяйте звонки — лучше сами позвоните в свой банк. Используйте официальные сервисы для продаж и переводов — маркетплейсы обычно имеют безопасные платформы.

В случае подозрительной активности или потери устройства с финансовым номером — немедленно блокируйте карту и обращайтесь в банк и киберполицию.

В НБУ отмечают, что ни одна реальная финансовая ситуация не требует того, чтобы вы немедленно передавали свои данные кому-то по телефону.

Источник : НБУ

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