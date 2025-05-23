Помогал уклонистам сбежать в Молдову: Нацполиция разоблачила владельца барбершопа

В Киеве правоохранители разоблачили владельца барбершопа, который не только предоставлял парикмахерские услуги, но и помогал мужчинам избежать мобилизации, переправляя их за границу.

Двойной бизнес

30-летний предприниматель, владелец столичного барбершопа, в общении с клиентами находил желающих нелегально покинуть страну и предлагал свою помощь.

Он утверждал, что имеет знакомых-переправщиков и рекомендовал связаться с ними через мессенджер Telegram, уверяя, что они уже успешно переправили много людей.

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Если мужчины соглашались, им звонил якобы организатор нелегального бизнеса, который рассказывал об условиях сотрудничества.

Например, за 14 тысяч долларов одному из клиентов обещали организовать переход в Молдову через Одесскую область, минуя пограничные посты.

70% этой суммы надлежало передать парикмахеру в Киеве, а остальное — после успешного перехода.

Задержание и последствия

Оперативники задержали предпринимателя сразу после получения части денег — 9 800 долларов за незаконную услугу.

Во время обысков в его телефоне обнаружили переписку с клиентами, 17 тысяч долларов наличными и поддельное удостоверение должностного лица одной из общественных организаций.

Предпринимателю объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Схему незаконного заработка разоблачили оперативники Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции и следователи полиции Киева.

Источник : Нацполиция

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