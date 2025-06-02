С 1 сентября вырастут доплаты украинским учителям: в МОН озвучили сумму

С 1 сентября 2025 года всем учителям, которые работают в школах, установят обязательную доплату в размере 2 600 грн, которая не будет зависеть от бюджетов громад. Причем, чем больше у педагога часов, тем большую доплату он получит.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив .

Дополнительные средства в госбюджете

— У нас более 103 млрд гривен в государственном бюджете, которые предусмотрены на зарплаты учителей. Зарплата растет, так же как и растут социальные стандарты. Однако, очевидно, этого мало, — сказал Сташкив.

Заместитель министра также напомнил, что в прошлом году по инициативе Президента правительство выделило дополнительные 12 млрд гривен для доплат педагогам, работающим в условиях войны.

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Как изменится размер доплат

С 1 января 2025 года всем педагогам учреждений общего среднего образования установили доплату в размере 1 300 грн (1000 гривен “на руки”), независимо от их педагогической нагрузки.

— То есть даже если у учителя в школе один или два урока в неделю, все равно он получает 1 000 грн. Учитель, у которого больше одной ставки, получает пропорционально больше, – объяснил чиновник.

Осенью эта сумма должна вырасти. По словам заместителя министра, доплата составит уже 2 600 грн (или 2 000 – “на руки”). Что позволит незначительно, но все же увеличить те доходы, которые получают наши учителя

Независимо от бюджета общин

Чиновник также подчеркнул, что эти выплаты не зависят от бюджетов общин. Сташкив уточнил, что доплата имеет отдельную субвенцию и собственный код.

— Для всех педагогических работников, независимо от того, есть ли средства у общины или нет. Она (доплата – ред.) отдельно рассчитывается для каждого педагогического работника. И отдельно поступает из государственного бюджета в местные бюджеты, – отметил он.

Зависит от нагрузки

Сташкив добавил, что размер доплаты зависит от педагогической нагрузки.

— То есть чем больше у учителя часов в школе, тем больше, соответственно, доплаты он получит. Но не меньше тысячи. И ее рост заложен уже в этом году. И соответствующие средства заложены в государственном бюджете, – рассказал Сташкив.

Он также сообщил, что уже выделены средства на первое полугодие, а с сентября будет дополнительное распределение средств.

Источник: брифинг

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