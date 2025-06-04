Взрыв гранаты в Житомире: взяли под стражу мужчину, который ранил 6 человек

В Житомире задержали 35-летнего местного жителя, который бросил в толпу боевую гранату с намерением убить людей. Он взят под стражу без права внесения залога.

Нанес травмы, но хотел убить

Взрыв произошел ночью 1 июня из-за ссоры в магазине. Оскорбленный решил совершить умышленное убийство оппонентов, бросив в них боевую гранату.

В результате чего пострадали четверо участников конфликта и двое случайных прохожих, все они получили множественные телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения Житомира.

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Задержание подозреваемого произошло благодаря слаженным действиям сотрудников Главного управления Национальной полиции в области, Управления Службы безопасности Украины в области, а также прокуроров областной прокуратуры.

За совершенное преступление предъявлено обвинение по части 2 статьи 15 и пункту 1.5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Источник: Житомирская областная прокуратура

Источник : УНИАН

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