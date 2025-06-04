Вибух гранати в Житомирі: взяли під варту чоловіка, який поранив 6 людей

У Житомирі затримали 35-річного місцевого жителя, який кинув у натовп бойову гранату з наміром убити людей. Його взято під варту без права внесення застави.

Завдав травм, але хотів вбити

Вибух стався вночі 1 червня через сварку у магазині. Ображений вирішив вчинити умисне вбивство опонентів, кинувши в них бойову гранату.

Внаслідок цього постраждали четверо учасників конфликту та двоє випадкових перехожих, усі вони дістали множинні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів Житомира.

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Затримання підозрюваного відбулося завдяки злагодженим діям працівників Головного управління Національної поліції в області, Управління Служби безпеки України в області, а також прокурорів обласної прокуратури.

За скоєнний злочин пред’явлено обвинувачення за частиною 2 статті 15 та пунктом 1.5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Наразі чоловікові загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура

Джерело : УНІАН

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