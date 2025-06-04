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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

Вибух гранати в Житомирі: взяли під варту чоловіка, який поранив 6 людей

ув'язнений тюрма
Фото: УНІАН

У Житомирі затримали 35-річного місцевого жителя, який кинув у натовп бойову гранату з наміром убити людей. Його взято під варту без права внесення застави.

Завдав травм, але хотів вбити

Вибух стався вночі 1 червня через сварку у магазині. Ображений вирішив вчинити умисне вбивство опонентів, кинувши в них бойову гранату.

Внаслідок цього постраждали четверо учасників конфликту та двоє випадкових перехожих, усі вони дістали множинні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів Житомира.

Зараз дивляться

Затримання підозрюваного відбулося завдяки злагодженим діям працівників Головного управління Національної поліції в області, Управління Служби безпеки України в області, а також прокурорів обласної прокуратури.

За скоєнний злочин пред’явлено обвинувачення за частиною 2 статті 15 та пунктом 1.5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Наразі чоловікові загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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Джерело: Житомирська обласна прокуратура

Джерело: УНІАН

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