РФ почала збирати координати ТЦК в Україні у Telegram: що кажуть у ЦПД

Росіяни здійснюють нову інформаційну кампанію для зриву мобілізаційного процесу в Україні.

Ворожі канали поширюють серед громадян Telegram-бота, куди нібито можна скинути координати будівель міських або територіальних ТЦК та СП. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

ЦПД – про спроби РФ зірвати мобілізацію в Україні

Протягом останніх днів Росія завдала низки ударів по центрах комплектування в різних регіонах України. Це свідчить про скоординовану спробу ворога дестабілізувати процес мобілізації та посіяти паніку серед населення.

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Також ці Telegram-боти – ще один спосіб російських пропагандистів зібрати особисту інформацію про людей з метою подальшого тиску й шантажу.

– У жодному разі не взаємодійте з подібними ворожими програмами та повідомляйте про них компетентним органам, – закликали українців у Центрі протидії дезінформації.

Удари Росії по ТЦК в Україні

7 липня РФ атакувала дронами будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію. Внаслідок удару зазнали поранення 3 людини.

У той самий час в епіцентрі обстрілу опинився ТЦК Запоріжжя. Через удар ворожими БпЛА постраждали військовослужбовці роти охорони. Двох військових госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також поранення різного ступеня дістали 14 цивільних, пошкоджено приватні будинки та авто.

Напередодні РФ вдарила безпілотником по будівлі ТЦК у Кременчуці Полтавської області. Одна людина зазнала травм, усі працівники перебували в укриттях.

3 липня російські окупанти атакували ТЦК у Полтаві. Кількість жертв внаслідок обстрілу зросла до трьох.

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