Как подтвердить свое место обучения в вузе и что делать дальше – алгоритм действий

Чтобы стать студентом вуза, каждый поступающий после получения рекомендации к зачислению в заведение высшего образования должен подтвердить место обучения.

Как подтвердить свое место обучения и что делать после подтверждения — читайте в материале Фактов ICTV.

Как подтвердить свое место обучения 2025

Поступающие, которые будут рекомендованы к зачислению на бюджет, напротив одного из поданных заявлений в электронном кабинете увидят статус Рекомендовано (бюджет) или Рекомендовано (контракт).

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Чтобы стать студентом вуза, абитуриент должен подтвердить свое место обучения. Сделать это можно в электронном кабинете:

Для всех поступающих — нужно подписать заявление с помощью КЭП или Дія.Підпис.

Также нужно прикрепить в ЕГЭБО единый номер налогоплательщика.

Поступающие, которые находятся на территории, деоккупированной после 1 сентября 2022 года, или за рубежом, и не могут получить КЭП на ID-карту, нужно загрузить сканкопию собственноручно подписанного заявления.

Как подписать заявление в электронном кабинете

Перейдите в свой электронный кабинет абитуриента, найдите пункт Поданные заявления на поступление и нажмите меню Активные действия. Там выделите отметкой заявление со статусом Рекомендовано (бюджет) или Рекомендовано (контракт) и нажмите Подтвердить выбор места получения образования. Теперь вам нужно подтвердить, что вы предупреждены об обязательности представления военнообязанными гражданами Украины военно-учетного документа (отметка устанавливается всеми поступающими, независимо от пола). После этого выберите пункт Наложить квалифицированную электронную подпись и нажмите кнопку Наложить КЭП. Для этого вам необходимо выбрать центр сертификации, который выдал вам ключ, загрузить файл ключа, указать пароль к нему и нажать кнопку Підписати. Теперь обновите страницу, чтобы убедиться, что заявление успешно подписано. Если все будет в порядке, напротив него должно появиться сообщение КЭП наложена, а также дата и время подписания.

Подтвердить место обучения можно, используя Дія-Підпис.

Если у меня нет КЭП: как загрузить сканкопии заявления

Поступающие, которые находятся на территории, деоккупированной после 1 сентября 2022 года, или находятся за границей и не могут получить КЭП, должны загрузить скан-копию собственноручно подписанного заявления, чтобы подтвердить место обучения.

Чтобы загрузить сканкопии заявления:

В личном кабинете поступающего найдите пункт поданные заявления на поступление. Выделите пометкой нужное заявление со статусом Рекомендовано (бюджет) или Рекомендовано (контракт). Теперь нажмите Печать электронного заявления, заполните дополнительные данные и нажмите Да. Когда заявление распечатается, подпишите его и отсканируйте уже с собственной подписью. Верните в кабинет абитуриента, снова выделите нужное заявление и нажмите Подтвердить выбор места получения образования. Выберите пункт Загрузить скан-копию собственноручно подписанного заявления и загрузить файл в формате jpg, jpeg или pdf. Размер файла должен быть не более 2 МБ. Теперь обновите страницу и убедитесь, что заявление успешно подписано.

До какого числа нужно подтвердить место обучения

Каждая категория поступающих имеет свой дедлайн подтверждения места обучения.

Когда подтверждать обучение в 2025 году:

Для абитуриентов, поступающих в колледж после 9 класса на бюджет, подтвердить желание учиться нужно до 12:00 27 июля. Окончательные списки зачисленных обнародуют до 18:00 29 июля.

Те, кто подает документы в колледж после 11 класса или после окончания профтехучилища, должны подтвердить обучение до 12:00 12 августа.

Для поступающих в университеты после школы или колледжа на бюджетное место период подтверждения длится с 6 по 9 августа (до 18:00 последнего дня).

На контракт в университет зачисление стартует с 11 августа.

Будущие магистры, претендующие на бюджет, должны подтвердить свое обучение в период с 26 по 28 августа (до 18:00 последнего дня).

Для контрактной формы обучения в магистратуре — начало с 1 сентября.

Если после объявления списков ваш статус в кабинете остался Допущено к конкурсу и вы не получили рекомендацию на бюджет — это значит, что пока вы не прошли. Однако дождитесь 9 августа, возможно, вам предложат место на контрактной форме обучения.

Что будет после подтверждения места обучения

Когда вы подтвердите свое место обучения, а учебное заведение обработает его, статус заявления в электронном кабинете будет изменен — До наказу. В то же время произойдут изменения в статусах и других ваших заявлений.

Статус До наказу говорит о зачислении поступающего в учреждение образования на обучение. После этого поступающий должен выполнить требования к зачислению (онлайн или офлайн предоставить копии необходимых документов).

Также абитуриент должен заключить договор об обучении между учреждением образования и абитуриентом (с участием родителей или законных представителей – для несовершеннолетних абитуриентов). Для этого нужно лично приехать в ваше учебное заведение.

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