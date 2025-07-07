Як підтвердити своє місце навчання у виші та що робити далі – алгоритм дій

Щоб стати студентом вишу, кожен вступник після отримання рекомендації до зарахування в заклад вищої освіти має підтвердити місце навчання.

Як підтвердити своє місце навчання та що робити після підтвердження – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як підтвердити своє місце навчання 2025

Вступники, які будуть рекомендовані до зарахування на бюджет, навпроти однієї з поданих заяв в електронному кабінеті побачать статус Рекомендовано (бюджет) або Рекомендовано (контракт).

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Щоб стати студентом вишу, абітурієнт має підтвердити своє місце навчання. Зробити це можна в електронному кабінеті:

Для всіх вступників – потрібно підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпис.

Також потрібно прикріпити у ЄДЕБО єдиний номер платника податків.

Вступники, які перебувають на території, деокупованій після 1 вересня 2022 року, або ж за кордоном, і не можуть отримати КЕП на ID-картку, потрібно завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви.

Як підписати заяву в електронному кабінеті

Перейдіть у свій електронний кабінет вступника, знайдіть пункт Подані заяви на вступ та натисніть меню Активні дії. Там виділіть позначкою заяву зі статусом Рекомендовано (бюджет) або Рекомендовано (контракт) та натисніть Підтвердити вибір місця здобуття освіти. Тепер вам потрібно підтвердити, що ви попереджені про обов’язковість подання військовозобов’язаними громадянами України військово-облікового документа (позначка встановлюється усіма вступниками, незалежно від статі). Після цього оберіть пункт Накласти кваліфікований електронний підпис і натисніть кнопку Накласти КЕП. Для цього вам необхідно обрати центр сертифікації, який видав вам ключ, завантажити файл ключа, вказати пароль до нього та натиснути кнопку Підписати. Тепер оновіть сторінку, щоб переконатися, що заява успішно підписана. Якщо все буде гаразд, навпроти неї має з’явитися повідомлення КЕП накладено, а також дата і час підписання.

Підтвердити місце навчання можна, використовуючи Дія-Підпис.

Якщо в мене немає КЕП: як завантажити сканкопії заяви

Вступники, які перебувають на території, деокупованій після 1 вересня 2022 року, або ж за кордоном, і не можуть отримати КЕП, повинні завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви, щоб підтвердити місце навчання.

Щоб завантажити сканкопії заяви:

В особистому кабінеті вступника знайдіть пункт Подані заяви на вступ. Виділіть позначкою потрібну заяву зі статусом Рекомендовано (бюджет) або Рекомендовано (контракт). Тепер натисніть Друк електронної заяви, заповніть додаткові дані й натисніть Так. Коли заява роздрукується, підпишіть її та відскануйте вже з власним підписом. Поверніться в кабінет вступника, знову виділіть потрібну заяву та натисніть Підтвердити вибір місця здобуття освіти. Оберіть пункт Завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви та завантажити файл у форматі jpg, jpeg чи pdf. Розмір файлу має бути не більш ніж 2 МБ. Тепер оновіть сторінку та переконайтеся, що заява успішно підписана.

До якого числа потрібно підтвердити місце навчання

Кожна категорія вступників має свій дедлайн підтвердження місця навчання.

Коли підтверджувати навчання у 2025 році:

Для абітурієнтів, які вступають до коледжу після 9 класу на бюджет, підтвердити бажання навчатися потрібно до 12:00 27 липня. Остаточні списки зарахованих оприлюднять до 18:00 29 липня.

Ті, хто подає документи до коледжу після 11 класу або після закінчення профтехучилища, мають підтвердити навчання до 12:00 12 серпня.

Для вступників до університетів після школи або коледжу на бюджетне місце період підтвердження триває з 6 по 9 серпня (до 18:00 останнього дня).

На контракт до університету зарахування стартує з 11 серпня.

Майбутні магістри, які претендують на бюджет, повинні підтвердити своє навчання в період з 26 по 28 серпня (до 18:00 останнього дня).

Для контрактної форми навчання в магістратурі — початок з 1 вересня.

Якщо після оголошення списків ваш статус у кабінеті залишився Допущено до конкурсу і ви не отримали рекомендацію на бюджет — це означає, що поки ви не пройшли. Проте дочекайтеся 9 серпня, можливо, вам запропонують місце на контрактній формі навчання.

Що буде після підтвердження місця навчання

Коли ви підтвердите своє місце навчання, а заклад освіти опрацює його, статус заяви в електронному кабінеті буде змінено – До наказу. Водночас відбудуться зміни в статусах і інших ваших заяв.

Статус До наказу свідчить про зарахування вступника до закладу освіти на навчання. Після цього вступник має виконати вимоги до зарахування (онлайн або офлайн надати копії необхідних документів).

Також вступник має укласти договір про навчання між закладом освіти і вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників). Для цього потрібно особисто приїхати до вашого закладу освіти.

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