Действующий народный депутат получил новое подозрение в мошенничестве с госзакупками

Служба безопасности, Офис Генпрокурора и ГБР разоблачили действующего народного депутата Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей за государственную измену, в новых преступлениях.

ГБР не называет имя депутата, речь идет о Евгении Шевченко.

Новые подозрения депутату: в чем обвиняют

Правоохранители задокументировали, как депутат вымогал деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси.

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— Прикрываясь связями с соседним государством, фигурант создавал искусственные препятствия при доставке товаров из Беларуси в Украину, а за их решение требовал взятку в 14,5 млн грн, — говорится в сообщении.

Задокументировано, что соответствующая сумма поступила на счета коммерческой структуры, принадлежащей сыну народного депутата.

Кроме того, имеющиеся данные свидетельствуют, что депутат мог получать регулярные откаты, предлагая другим украинским предприятиям белорусские квоты на поставку удобрений.

На основании собранных доказательств депутату сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Источник : СБУ

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