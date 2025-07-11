Чинний народний депутат отримав нову підозру в шахрайстві з держзакупівлями

Служба безпеки, Офіс Генпрокурора і ДБР викрили чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду, в нових злочинах.

ДБР не називає ім’я депутата, йдеться про Євгенія Шевченка.

Нові підозри депутату: в чому звинувачують

Правоохоронці задокументували, як депутат вимагав гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі.

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– Прикриваючись зв’язками з сусідньою державою, фігурант створював штучні перешкоди при доставці товарів з Білорусі в Україну, а за їх вирішення вимагав хабар у 14,5 млн грн, – йдеться в повідомленні.

Задокументовано, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, що належить синові народного депутата.

Крім того, наявні дані свідчать, що депутат міг отримувати регулярні відкати, пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив.

На підставі зібраних доказів депутату повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Джерело : СБУ

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