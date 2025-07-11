Сплошной фарс – ЦПД о судах в Мариуполе по компенсации за разрушенное жилье

Российские пропагандисты почти ежедневно радостно рассказывают о “восстановлении” жилых многоэтажек в Мариуполе, создавая иллюзию “процветания” под оккупацией.

Однако, как сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны, добиться обещанного компенсационного жилья вместо уничтоженного войной почти невозможно даже через суд.

Судебные процессы — сплошной фарс

В центре привели доказательства на конкретном примере строительства нового, вместо разрушенного, дома на улице Металлургов, 47.

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— Люди надеялись, что получат компенсационное жилье именно в новом доме. Но их ждал “сюрприз” — никакого права на заселение в новый дом у них нет, это жилье строится под ипотеку, — говорится в сообщении ЦПД.

Как рассказывают жители снесенного дома, судебные процессы — сплошной фарс. Документы подаются без подписей и печатей, еще и с путаницей в датах и событиях. Юридической силы эти бумаги не имеют, а лишь указывают на масштабные хищения в хаосе “восстановления”.

— “Русский мир” в очередной раз показал свое истинное лицо. Оккупанты в погоне за наживой сделали мариупольцев “лишними” в родном городе, — констатировали в ЦПД.

Источник: ЦПД

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