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Вікторія Яснопольська, журналістка
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Суцільний фарс – ЦПД про суди в Маріуполі щодо компенсації за зруйноване житло

Компенсація зруйнованого житла в Маріуполі неможлива навіть через суд — ЦПД
Фото: Depositphotos

Російські пропагандисти майже щодня радісно розповідають про “відновлення” житлових багатоповерхівок у Маріуполі, створюючи ілюзію “процвітання” під окупацією.

Однак, як повідомили в Центрі протидії дезінформації про Раді національної безпеки та оборони, домогтися обіцяного компенсаційного житла замість знищеного війною майже неможливо навіть через суд.

Судові процеси – суцільний фарс

У центрі навели докази на конкретному прикладі будівництва нового, замість зруйнованого, будинку на вулиці Металургів, 47.

Зараз дивляться

– Люди сподівалися, що отримають компенсаційне житло саме в новому будинку. Але на них чекав “сюрприз” — ніякого права на заселення в новий будинок у них немає, це житло будується під іпотеку, – йдеться в повідомленні ЦПД.

Як розповідають мешканці знесеного будинку, судові процеси — суцільний фарс. Документи подаються без підписів і печаток, ще й з плутаниною в датах і подіях. Юридичної сили ці папери не мають, а лише вказують на масштабні розкрадання в хаосі “відновлення”.

– “Русскій мір” вкотре показав своє справжнє обличчя. Окупанти в гонитві за наживою зробили маріупольців «зайвими» в рідному місті, – констатували в ЦПД.

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Джерело: ЦПД

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