За $500 помогал мужчинам выезжать за границу: на Закарпатье разоблачили военного

На Закарпатье разоблачили военнослужащего, который за $500 помогал уклонистам пересечь границу.

Переправлял уклонистов через границу

По данным следствия, военнослужащий передавал заинтересованным информацию о расположении пограничных нарядов, маршрутов патрулирования, камер наблюдения и других технических средств контроля.

С каждого военнообязанного, который хотел незаконно покинуть Украину, чиновник брал $500.

Сейчас смотрят

Его задержали во время передачи $2 тыс. за четырех мужчин.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст.368 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом и организация незаконной переправки лиц через государственную границу.

Это грозит лишением свободы на срок до 9 лет. Сейчас решается вопрос об отстранении от должности и мере пресечения.

Источник : Офис генпрокурора

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.