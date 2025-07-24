За $500 помогал мужчинам выезжать за границу: на Закарпатье разоблачили военного
На Закарпатье разоблачили военнослужащего, который за $500 помогал уклонистам пересечь границу.
Переправлял уклонистов через границу
По данным следствия, военнослужащий передавал заинтересованным информацию о расположении пограничных нарядов, маршрутов патрулирования, камер наблюдения и других технических средств контроля.
С каждого военнообязанного, который хотел незаконно покинуть Украину, чиновник брал $500.
Его задержали во время передачи $2 тыс. за четырех мужчин.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст.368 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом и организация незаконной переправки лиц через государственную границу.
Это грозит лишением свободы на срок до 9 лет. Сейчас решается вопрос об отстранении от должности и мере пресечения.