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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

За $500 допомагав чоловікам виїхати за кордон: на Закарпатті викрили військового

Закарпаття ухилянти Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

На Закарпатті викрили військовослужбовця, який за $500 допомагав ухилянтам перетнути кордон.

Переправляв ухилянтів через кордон

За даними слідства, військовослужбовець передавав зацікавленим інформацію щодо розташування прикордонних нарядів, маршрутів патрулювання, камер спостереження та інших технічних засобів контролю.

З кожного військовозобов’язаного, який хотів незаконно залишити Україну, посадовець брав $500. 

Зараз дивляться

Його затримали під час передання $2 тис. за чотирьох чоловіків.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою та організація незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Це загрожує позбавленням волі на термін до 9 років. Наразі вирішується питання про відсторонення від посади та запобіжний захід.

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Джерело: Офіс генпрокурора

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