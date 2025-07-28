Мобилизуют ли людей с инвалидностью III группы — ответ эксперта

18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, который внес изменения в мобилизацию людей с инвалидностью. Также был принят проект закона № 12178 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения оценки повседневного функционирования лица от 04 ноября 2024 года.

Могут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы в Украине в 2025 году — узнавали Факты ICTV.

Мобилизация 2025: что предусмотрено законом

Юристы Безоплатной правовой помощи отметили, что согласно закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, лица с инвалидностью всех трех групп освобождаются от военной службы. То есть, инвалидность является основанием для получения отсрочки.

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Однако мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности после 24 февраля 2022 года с указанием срока повторного осмотра, нужно будет пройти повторный медосмотр. В частности, с 1 апреля 2025 года до 1 ноября 2025 года необходимо пройти оценку повседневного функционирования человека.

Такое требование касается случаев, когда человеку инвалидность с указанием срока повторного осмотра была установлена до введения в действие закона о реформе МСЭК (до 1 января 2025 года), но он не проходило повторный осмотр в МСЭК.

Людям с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года, но которые его не прошли, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше чем до 1 июля 2025 года.

Другие лица, за исключением тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования лица, проходят оценку повседневного функционирования лица до 1 апреля 2026 года.

Это правило будет касаться мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Кроме тех, кому инвалидность II и III групп была установлена в порядке повышения или уменьшения группы инвалидности, в случае отсутствия конечности или других проблем со здоровьем и/или по результатам заболеваний или ранений, полученных при защите Украины.

Могут не проходить оценивание повседневного функционирования в 2025 году лица, проживающие на территориях, включенных в перечень, где ведутся (или велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных РФ. Полный перечень утвержден Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кто не подлежит призыву на военную службу в 2025 году

Согласно закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные которые:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью;

временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением осмотра).

Лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства.

Будут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы

Мобилизация людей с инвалидностью возможна только с их согласия и только по контракту.

Юристы БПП отметили, что даже при наличии инвалидности, в любом случае, нужно оформить отсрочку. Без отсрочки человека имеют право мобилизовать.

Если мужчину все же мобилизовали, тогда при наличии инвалидности можно уволиться (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу).

Основания для установления III группы инвалидности

Основанием для установления III группы инвалидности считаются стойкие, умеренной тяжести функциональные нарушения в организме, которые возникли вследствие заболевания, травмы или являются врожденными пороками, которые привели к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности человека и его работоспособности.

Чтобы оформить инвалидность ІІІ группы, кроме нарушения функций организма, у военнообязанного также должна быть конкретная болезнь из утвержденного перечня заболеваний.

При наличии соответствующих оснований для установления III группы инвалидности лицо имеет право обратиться к своему семейному врачу за направлением в экспертную комиссию при учреждениях здравоохранения.

После этого необходимо обратиться в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки и документами, подтверждающими инвалидность.

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