Чи мобілізують людей з інвалідністю ІІІ групи — відповідь експерта

18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, який вніс зміни в мобілізацію людей з інвалідністю. Також був ухвалений проєкт закону № 12178 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи від 04 листопада 2024 року.

Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи в Україні у 2025 році — дізнавалися Факти ICTV.

Мобілізація 2025: що передбачено законом

Юристи Безоплатної правничої допомоги зазначили, що згідно із законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, особи з інвалідністю всіх трьох груп звільняються від військової служби. Тобто, інвалідність є підставою для отримання відстрочки.

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Проте чоловікам віком від 25 до 60 років, яким було встановлено II чи III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року із зазначенням строку повторного огляду, потрібно буде пройти повторний медогляд. Зокрема, з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року необхідно пройти оцінювання повсякденного функціонування особи.

Така вимога стосується випадків, коли людині інвалідність із зазначенням строку повторного огляду було встановлено до введення в дію закону про реформу МСЕК (до 1 січня 2025 року), але особа не проходила повторний огляд у МСЕК.

Людям з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений з 1 січня 2025 року, але які його не пройшли, строк інвалідності продовжується до дати ухвалення рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Інші особи, за винятком тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, проходять оцінювання повсякденного функціонування особи до 1 квітня 2026 року.

Це правило стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 50 років. Крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп було встановлено ​​в порядку підвищення чи зменшення групи інвалідності, у разі відсутності кінцівки або інших проблем зі здоров’ям та/або за результатами захворювань або поранень, отриманих під час захисту України.

Можуть не проходити оцінювання повсякденного функціонування у 2025 році особи, які проживають на територіях, внесених до переліку, де ведуться (або велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих РФ. Повний перелік затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Хто не підлягає призову на військову службу у 2025 році

Відповідно до закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням огляду).

Особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Чи мобілізуватимуть людей з інвалідністю ІІІ групи

Мобілізація людей з інвалідністю можлива лише за їхньою згодою і лише за контрактом.

Юристи БПД зазначили, що навіть за наявності інвалідності, у будь-якому разі, потрібно оформити відстрочку. Без відстрочки особу мають право мобілізувати.

Якщо особу все ж таки мобілізували, тоді за наявності інвалідності можна звільнитись (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Підстави для встановлення ІІІ групи інвалідності

Підставою для встановлення ІІІ групи інвалідності вважаються стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, які виникли внаслідок захворювання, травми або є вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності людини та її працездатності.

Щоб оформити інвалідність ІІІ групи, крім порушення функцій організму, у військовозобов’язаного також повинна бути конкретна хвороба із затвердженого переліку захворювань.

За наявності відповідних підстав для встановлення ІІІ групи інвалідності особа має право звернутися до свого сімейного лікаря за направленням до експертної комісії при закладах охорони здоров’я.

Після цього необхідно звернутися до ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки та документами, які підтверджують інвалідність.

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