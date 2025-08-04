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Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

СБУ задержала “крота” в боевой бригаде: сливал геолокации ВСУ для ракетных ударов

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Фото: СБУ

СБУ задержала в Днепропетровской области агента военной разведки РФ, основной задачей которого была корректировка воздушных атак врага на Силы обороны в Днепропетровской области.

Задержание “крота”: что известно

Как установило предварительное расследование, фигурант был в свое время мобилизован в боевую бригаду Государственной специальной транспортной службы Минобороны Украины.

Вербовка со стороны ГРУ ФСБ произошла во время его военной подготовки в учебном центре. Предатель привлек внимание врага своими пророссийскими комментариями в социальных сетях.

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Задокументировано, что “крот” сливал российским спецслужбам геолокацию воинского подразделения, где он проходил военную подготовку, а затем начал собирать координаты смежных формирований Сил обороны, по которым оккупанты планировали проводить ракетные удары.

— Агент передавал собранные разведданные куратору в виде маркеров на Google-картах с детальным описанием потенциальных целей, — говорится в сообщении.

Во время обыска у “крота” был изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ в Днепропетровской области проинформировали его о подозрении по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Преступник находится под стражей без залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ

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